Звезда «Сплетницы» Лейтон Мистер во второй раз станет мамой
Папарацци подловили знаменитость на прогулке с мужем и дочерью.
Комментировать интересное положение актриса не собиралась, они ведут довольно закрытый образ жизни, однако бдительные журналисты засняли девушку с округлившимся животиком.
33-летняя Лейтон и 40-летний Адам прогуливались улицами Лос-Анджелеса с 4-летней дочерью Арло. Для прогулки актриса выбрала серую футболку и темно-синий комбинезон, а волосы она собрала в хвост. Судя по снимкам, пополнение в звездном семействе случится очень скоро.
Я не люблю много говорить о дочери. Я очень горжусь своим личным пространством и ценю его. Но я также горжусь своей карьерой. Думаю, здесь так: либо ты звезда, либо ты мама. Промежуточных вариантов нет,‒ когда-то заявила актриса.
Напомним,