Звезда «Сплетницы» Лейтон Мистер во второй раз станет мамой

4 апреля 2020 14:00 Катерина Даниленко
Звезда «Сплетницы» Лейтон Мистер во второй раз станет мамой
Голливудская актриса Лейтон Мистер
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Папарацци подловили знаменитость на прогулке с мужем и дочерью.

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Американские актеры Лейтон Мистер и Адам Броди считаются одной из самых красивых пар Голливуда. Месяц назад молодые люди отметили 6 годовщину свадьбы, а на днях стало известно, что пара ждет рождения второго ребенка.

Комментировать интересное положение актриса не собиралась, они ведут довольно закрытый образ жизни, однако бдительные журналисты засняли девушку с округлившимся животиком.

33-летняя Лейтон и 40-летний Адам прогуливались улицами Лос-Анджелеса с 4-летней дочерью Арло. Для прогулки актриса выбрала серую футболку и темно-синий комбинезон, а волосы она собрала в хвост. Судя по снимкам, пополнение в звездном семействе случится очень скоро.

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Надежд на то, что знаменитость поделится новостью о рождении младенца, практически нет. Мистер давно дала понять, что не любит обсуждать личную жизнь публично.

Я не люблю много говорить о дочери. Я очень горжусь своим личным пространством и ценю его. Но я также горжусь своей карьерой. Думаю, здесь так: либо ты звезда, либо ты мама. Промежуточных вариантов нет,
‒ когда-то заявила актриса.

Напомним,

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