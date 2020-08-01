Ирина Федишин похвасталась образом на пляже в Болгарии ‒ фото
Артистка Ирина Федишин проводит отпуск на Черном море вместе с семьей.
В своем Instagram исполнительница поделилась яркими пляжными фото. В кадре Ирина позирует в раздельном белом купальнике с цветочным принтом. Распущенные волнистые волосы и яркий макияж с красной помадой гармонично дополнили лук.
Ты сам рисуешь свою жизнь! Выбирай яркий цвет,‒ написала Федишин.
На Черном море можно найти многих: фламинго, крабов, Виктора Бронюка, Ирину Федишин,‒ подписала публикацию звезда.
Напомним,
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