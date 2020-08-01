Ирина Федишин похвасталась образом на пляже в Болгарии ‒ фото

1 августа 2020 18:00 Катерина Даниленко
Ирина Федишин похвасталась образом на пляже в Болгарии ‒ фото
Певица Ирина Федишин
социальная сеть Instagram

Артистка Ирина Федишин проводит отпуск на Черном море вместе с семьей.

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На 33-летие супруг певицы подарил ей недвижимость в Болгарии, а именно ‒ квартиру с видом на море. Летний отдых семья Федишин решила провести именно там.

В своем Instagram исполнительница поделилась яркими пляжными фото. В кадре Ирина позирует в раздельном белом купальнике с цветочным принтом. Распущенные волнистые волосы и яркий макияж с красной помадой гармонично дополнили лук.

Ты сам рисуешь свою жизнь! Выбирай яркий цвет,
‒ написала Федишин.

Певица Ирина Федишин / социальная сеть Instagram

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Также звезда показала фото, на котором плавает в надувном розовом фламинго. Одета она в ярко-розовое бикини, а на глазах у нее солнцезащитные очки. Компанию Ирине составил друг ее семьи, певец Виктор Бронюк.

На Черном море можно найти многих: фламинго, крабов, Виктора Бронюка, Ирину Федишин,
‒ подписала публикацию звезда.

Напомним,

Ирина Федишин и Виктор Бронюк на море / социальная сеть Instagram
 

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