Ирина Федишин с семьей полетала на воздушном шаре ‒ видео

11 июля 2020 18:00 Катерина Даниленко
Ирина Федишин с семьей полетала на воздушном шаре ‒ видео
Певица Ирина Федишин
социальная сеть Instagram

На днях в семье Ирины Федишин случился праздник. Ее младшему сыну Олегу исполнилось 5 лет.

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Вместе с мужем исполнительница организовала ребенку грандиозное торжество. Сначала семейство отметило день рождения в кафе, где презентовали мальчику один из подарков ‒ двухколесный велосипед. На следующий день знаменитость устроила костюмированную вечеринку с мультяшными персонажами, на которой собрала самых близких родственников и друзей семьи. Но главный сюрприз был еще впереди.

Вместе с сыновьями и мужем артистка отправилась в поле, где их ждал полет на воздушном шаре. Невероятно красивыми кадрами Ирина поделилась со своими поклонниками в Instagram.

Споглядати краєвиди з висоти ‒ це одне задоволення. Коли ми вже знижалися і пролітали над будиночками, усі хто був знизу махали нам руками, посміхалися та знімали нас на відео! Цей казковий політ запам’ятається нам на усе життя. Це були дуже круті відчуття,
‒ написала певица под одним из видео.

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Даже во время полета Федишин выглядела великолепно. Для такого события она предпочла надеть белые брюки и короткий топ мятного цвета с акцентом на декольте. А дополнили ее образ темно-бирюзовые серьги с бахромой и браслет в тон. Не забыла артистка и про праздничный мейкап и укладку с локонами.

Напомним,

 

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