Ирина Федишин показала, как отдыхает у бассейна во Львове: в купальнике с лимонами

14 июня 2020 16:00 Катерина Даниленко
Ирина Федишин показала, как отдыхает у бассейна во Львове: в купальнике с лимонами
Певица Ирина Федишин
социальная сеть Instagram

Певица Ирина Федишин не намерена отказываться от пляжного отдыха во время пандемии. Артистка устроила себе выходной у бассейна с самыми близкими людьми.

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Исполнительница, как и многие, из-за пандемии коронавируса вынуждена была отказаться от отпуска в теплых странах. Однако знаменитость нашла выход из ситуации, и придумала, как отлично провести день, не выезжая за пределы Украины.

Вместе с мужем и сыновьями Ирина оправилась в родной Львов, где всей семьей они посетили бассейн. Народная любимица даже успела смонтировать видео, чтобы поделится им с поклонниками.

В кадре звезда позирует в черном цельном купальнике с цитрусовым принтом. Ее волосы собраны в аккуратный пучок, а на лице заметен легкий макияж.

Відкрили пляжно-басейний сезон,
‒ подписала короткий видеоролик Федишин.

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Отдых у бассейна ‒ это прекрасно, но судя по тому, что знаменитость сопроводила видео своей композицией «Хочу на Мальдіви», артистке уж очень хочется попасть к Индийскому океану.

Напомним,

Певица Ирина Федишин / социальная сеть Instagram
 

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