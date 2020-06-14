Ирина Федишин показала, как отдыхает у бассейна во Львове: в купальнике с лимонами
Певица Ирина Федишин не намерена отказываться от пляжного отдыха во время пандемии. Артистка устроила себе выходной у бассейна с самыми близкими людьми.
Вместе с мужем и сыновьями Ирина оправилась в родной Львов, где всей семьей они посетили бассейн. Народная любимица даже успела смонтировать видео, чтобы поделится им с поклонниками.
В кадре звезда позирует в черном цельном купальнике с цитрусовым принтом. Ее волосы собраны в аккуратный пучок, а на лице заметен легкий макияж.
Відкрили пляжно-басейний сезон,‒ подписала короткий видеоролик Федишин.
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