Виктория Булитко кардинально сменила имидж: у нас, у девочек, такое бывает

13 июня 2020 18:00 Катерина Даниленко
Виктория Булитко кардинально сменила имидж: у нас, у девочек, такое бывает
Звезда «Дизель Шоу» Виктория Булитко
социальная сеть Instagram

Артистка Виктория Булитко с приходом лета решила поэкспериментировать с цветом волос.

Читайте такжеНет больше Ефремова, предал я всех: Михаил Ефремов впервые прокомментировал смертельное ДТП с его участием
Звезда «Дизель Шоу» вроде бы огненно-рыжая в душе, но от игр с блондом, русым и каштановым не отказывается. Знаменитость представала перед публикой в самых разнообразных образах. Подводить подсчеты количества ее перевоплощений не беремся, но, похоже, эта страсть к переменам вновь настигла артистку.

В этот раз Виктория предпочла пепельно-русый оттенок с окрасом балаяж. Процесс создания нового имиджа Булитко засняла на камеру и выложила в Instagram.

У нас, у девочек, часто такое бывает: сегодня хочу одно, завтра другое, сегодня один цвет волос, завтра абсолютно другой. У меня такое часто, а у вас?
‒ поинтересовалась актриса.

Позже Виктория опубликовала фото обновленного образа, отметив, что в восторге от нового цвета волос.

Читайте такжеПервая леди Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом
Мнения поклонников разделились. Одни оказались сторонниками солнечных рыжих волос, другие же поддержали новый оттенок звезды. А за какой образ проголосуете вы?

Напомним,

Актриса Виктория Булитко / социальная сеть Instagram
 

Облако тегов

личная жизнь звезд стиль звезд социальные сети фото новости Виктория Булитко

Материалы по теме

Известная украинская певица впервые показала новорожденного сына Александра
Новости

Известная украинская певица впервые показала новорожденного сына Александра
Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
Телешоу

Вечерний квартал: смотреть выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
Телешоу

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 16 выпуск онлайн (эфир от 13.06.2020)
Запеканка из капусты: рецепт от шеф-повара пошагово
Еда и рецепты

Запеканка из капусты: рецепт от шеф-повара пошагово

Популярное на сайте

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)
Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)
Холостяк-10: победительница Даша Ульянова призналась, пытался ли Макс вернуть ее после секс-скандала

Холостяк-10: победительница Даша Ульянова призналась, пытался ли Макс вернуть ее после секс-скандала

Популярное видео

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 1 серию (эфир от 08.06.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)
Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)

Против течения: смотреть онлайн 2 серию (эфир от 08.06.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK