Виктория Булитко кардинально сменила имидж: у нас, у девочек, такое бывает
Артистка Виктория Булитко с приходом лета решила поэкспериментировать с цветом волос.
В этот раз Виктория предпочла пепельно-русый оттенок с окрасом балаяж. Процесс создания нового имиджа Булитко засняла на камеру и выложила в Instagram.
У нас, у девочек, часто такое бывает: сегодня хочу одно, завтра другое, сегодня один цвет волос, завтра абсолютно другой. У меня такое часто, а у вас?‒ поинтересовалась актриса.
Позже Виктория опубликовала фото обновленного образа, отметив, что в восторге от нового цвета волос.
Напомним,
- Сандра Буллок тайно вышла замуж на голливудских холмах.
- Шэрон Стоун выжила после удара молнии: 10 суток находилась в больнице.