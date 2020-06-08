Ирина Федишин восхитила луком в мини-вышиванке: мавка

8 июня 2020 21:00 Катерина Даниленко
Ирина Федишин восхитила луком в мини-вышиванке: мавка
Певица Ирина Федишин
социальная сеть Instagram

Певица Ирина Федишин поздравила украинцев с Троицей.

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В арсенале артистки целая коллекция вышиванок, для которой она выделила отдельный шкаф. Этот национальный наряд ей очень близок. В одном из интервью она говорила: «Для меня вышиванка – это не просто одежда, это нечто большее – теплое, родное».

В связи со светлым праздником Троицы знаменитость облачилась в короткое платье с вышивкой и устроила фотосессию в желтом поле.

Вышиванка Федишин черного цвета со вставками из ярких цветов и белого ободка. Выделяют ее длинные объемные рукава и широкий пояс. Звезда распустила локоны и украсила прическу желтым цветком.

Друзі, вітаю зі святом Трійці та Зеленими святами,
– написала под фото певица.

Певица Ирина Федишин / социальная сеть Instagram

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В этом наряде Ирина уже появилась перед фанатами по случаю Дня вышиванки. Тогда она показала, что национальный наряд можно отлично сочетать со спортивной обувью.

Напомним,

Певица Ирина Федишин / социальная сеть Instagram
 

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