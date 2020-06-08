Ирина Федишин восхитила луком в мини-вышиванке: мавка
Певица Ирина Федишин поздравила украинцев с Троицей.
В связи со светлым праздником Троицы знаменитость облачилась в короткое платье с вышивкой и устроила фотосессию в желтом поле.
Вышиванка Федишин черного цвета со вставками из ярких цветов и белого ободка. Выделяют ее длинные объемные рукава и широкий пояс. Звезда распустила локоны и украсила прическу желтым цветком.
Друзі, вітаю зі святом Трійці та Зеленими святами,– написала под фото певица.
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