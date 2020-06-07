Анна Седокова в откровенном белье позирует в ванной ‒ фото

7 июня 2020 14:00 Катерина Даниленко
Анна Седокова в откровенном белье позирует в ванной ‒ фото
Певица Анна Седокова
социальная сеть Instagram

Фотоблог певицы Анны Седоковой пополнился еще одним сексуальным снимком.

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37-летняя исполнительница не стесняется демонстрировать свои роскошные формы. В ее микроблоге регулярно появляются фотоснимки эротичного характера.

В этот раз мать троих детей впечатлила пикантным кадром, сделанным в ванной комнате. Анна разделась до нижнего белья: телесных трусиков с кружевом и обтягивающего топа в тон. Наряд отлично подчеркнул пятую точку и грудь звезды. Инстадива томно приложила палец к губам и прикрыла глаза, а спину выгнула в сексуальной позе. 

Автором фото, скорее всего, выступил возлюбленный Седоковой, спортсмен Янис Тимма.

Певица Анна Седокова / социальная сеть Instagram

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Фолловеры восхитились столь горячим кадром. Многие не могут поверить, что после троих родов девушка может выглядеть настолько сексуально: «Естественно и женственно», «Анечка, ты космос», «Как? Ну как тебе удается так выглядеть?», «Ей 37? Не могу поверить», «Горячая штучка», «Мужчинам нравится», «И это она троих родила. Восторг».

Напомним,

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