Анна Седокова в откровенном белье позирует в ванной ‒ фото
7 июня 2020 14:00
Катерина Даниленко
Певица Анна Седокова
социальная сеть Instagram
Фотоблог певицы Анны Седоковой пополнился еще одним сексуальным снимком.
37-летняя исполнительница
не стесняется демонстрировать свои роскошные формы. В ее микроблоге регулярно появляются фотоснимки эротичного характера.
В этот раз мать троих детей впечатлила пикантным кадром, сделанным в ванной комнате. Анна разделась до нижнего белья: телесных трусиков с кружевом и обтягивающего топа в тон. Наряд отлично подчеркнул пятую точку и грудь звезды. Инстадива томно приложила палец к губам и прикрыла глаза, а спину выгнула в сексуальной позе.
Автором фото, скорее всего, выступил возлюбленный Седоковой, спортсмен Янис Тимма.
Певица Анна Седокова / социальная сеть Instagram
Фолловеры восхитились столь горячим кадром. Многие не могут поверить, что после троих родов девушка может выглядеть настолько сексуально: «Естественно и женственно», «Анечка, ты космос», «Как? Ну как тебе удается так выглядеть?», «Ей 37? Не могу поверить», «Горячая штучка», «Мужчинам нравится», «И это она троих родила. Восторг».
Напомним,