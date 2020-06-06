В Сеть слили архивный снимок Аллы Пугачевой в купальнике: дело рук Галкина
6 июня 2020 18:00
Катерина Даниленко
Певица Алла Пугачова
социальная сеть Instagram
На фан-странице Аллы Пугачевой появилось архивное фото Примадонны в купальнике.
Знаменитость позирует на шезлонге в черном слитом купальнике, демонстрируя стройные ножки. Кудрявые волосы ее собраны в пучек, а на глазах едва заметен макияж.
В подписи сообщается, что кадр был сделан супругом знаменитости, шоуменом Максимом Галкиным летом 2017 года. На тот момент артистке было 68 лет.
15 июня 2017. Любимая загорает. Снял исподтишка ‒ не любит, когда ее фотографируют,
‒ значится в подписи.
Певица Алла Пугачова / социальная сеть Instagram
Снимок молниеносно разлетелся по Сети. Фолловеры не верят своим глазам. Еще бы! Не каждый может похвастаться такими формами в столь преклонном возрасте.
Одни утверждают, что народная любимица принимает какой-то эликсир молодости, а другие ‒ уверены, что исполнительница ежедневно работает над своим телом и тщательно следит за питанием: «Вау! Восхищаюсь!», «Она знает какой-то секрет», «Молодеет рядом детишками и Максимом», «Это моя мотивация!», «Хотелось бы так же выглядеть на пенсии», «Алла, это восторг».
Напомним,