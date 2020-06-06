В Сеть слили архивный снимок Аллы Пугачевой в купальнике: дело рук Галкина

На фан-странице Аллы Пугачевой появилось архивное фото Примадонны в купальнике.

Знаменитость позирует на шезлонге в черном слитом купальнике, демонстрируя стройные ножки. Кудрявые волосы ее собраны в пучек, а на глазах едва заметен макияж.

В подписи сообщается, что кадр был сделан супругом знаменитости, шоуменом Максимом Галкиным летом 2017 года. На тот момент артистке было 68 лет.

15 июня 2017. Любимая загорает. Снял исподтишка ‒ не любит, когда ее фотографируют,

‒ значится в подписи.

Певица Алла Пугачова / социальная сеть Instagram

Снимок молниеносно разлетелся по Сети. Фолловеры не верят своим глазам. Еще бы! Не каждый может похвастаться такими формами в столь преклонном возрасте.

Одни утверждают, что народная любимица принимает какой-то эликсир молодости, а другие ‒ уверены, что исполнительница ежедневно работает над своим телом и тщательно следит за питанием: «Вау! Восхищаюсь!», «Она знает какой-то секрет», «Молодеет рядом детишками и Максимом», «Это моя мотивация!», «Хотелось бы так же выглядеть на пенсии», «Алла, это восторг».

Напомним,