Солист группы Иванушки International впервые признался, что у него был роман с Жанной Фриске

Участник поп-группы Иванушки International Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске.

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев ранее не признавался, что был в близких отношениях с певицей. Однако в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» мужчина рассказал о романе с Жанной Фриске

Были молодые. Да, между нами была страсть,

– сказал Кирилл Андреев.

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев / instagram.com/kirillandreev71

Также исполнитель отметил, что Жанна Фриске была настроена создать семью. А их отношения из-за плотного гастрольного графика и вовсе сошли на нет.

К слову, Кирилл Андреев женат. Они с супругой вместе уже 20 лет и у них есть 19-летний сын. Певица Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года.

Напомним,