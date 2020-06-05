Солист группы Иванушки International впервые признался, что у него был роман с Жанной Фриске

5 июня 2020 22:00 Юлия Крутиева
Солист группы Иванушки International впервые признался, что у него был роман с Жанной Фриске
Жанна Фриске
instagram.com/friske_natalia

Участник поп-группы Иванушки International Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске.

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Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев ранее не признавался, что был в близких отношениях с певицей. Однако в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» мужчина рассказал о романе с Жанной Фриске.

Были молодые. Да, между нами была страсть,
 – сказал Кирилл Андреев.

Солист группы "Иванушки International" Кирилл Андреев / instagram.com/kirillandreev71

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Также исполнитель отметил, что Жанна Фриске была настроена создать семью. А их отношения из-за плотного гастрольного графика и вовсе сошли на нет.

К слову, Кирилл Андреев женат. Они с супругой вместе уже 20 лет и у них есть 19-летний сын. Певица Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года.

Напомним,

 

 

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