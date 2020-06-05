Солист группы Иванушки International впервые признался, что у него был роман с Жанной Фриске
Участник поп-группы Иванушки International Кирилл Андреев рассказал о романе с Жанной Фриске.
Были молодые. Да, между нами была страсть,– сказал Кирилл Андреев.
К слову, Кирилл Андреев женат. Они с супругой вместе уже 20 лет и у них есть 19-летний сын. Певица Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года.
Напомним,
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