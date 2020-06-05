Ведущая Аферистов в сетях рассказала о кодовом слове при опасности: Это сигнал вылетать из засады
Ведущая проекта Аферисты в сетях (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь рассказала историю кодового слова.
«Щука» – это наше кодовое слово, благодаря которому команда получает сигнал вылетать из засады и доставать меня с глубокой ж**ы, – с улыбкой рассказывает ведущая «Аферистов в сетях» – проекта, который не один год успешно показывает Новый канал. – Если брать статистику, то в 99 случаях из 100 команда слышит от меня: «Щуууууука!»
Почему именно «щука», а не другая рыба? Почему для определения опасности команда «Аферистов в сетях» выбрала именно это слово?
Как рыбаки ловят рыбу, так же и мы в свои сети ловим аферистов, – объясняет Елена-Кристина Лебедь. – Эта аналогия натолкнула нас на слово «щука». Ведь это вид хищных рыб, которые нападают. Такая же ситуация происходит в нашей программе. Пацаны в случае опасности несутся, как цунами, и нападают.
Благодаря такой надежной защите Елене-Кристине Лебедь никогда не бывает страшно. Ведь она знает, что команда всегда наготове и защитит ее.
Новый сезон «Аферистов в сетях» – уже 9 июня в 19:00 на Новом канале!
Напомним,