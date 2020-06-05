Ведущая Аферистов в сетях рассказала о кодовом слове при опасности: Это сигнал вылетать из засады

Ведущая проекта Аферисты в сетях (Новый канал) Елена-Кристина Лебедь рассказала историю кодового слова.

В случае опасности Елена-Кристина Лебедь не просто зовет на помощь, а кричит «щука». Это слово она использует, когда понимает, что самостоятельно с аферистами ей не справиться, и нужна подмога.

«Щука» – это наше кодовое слово, благодаря которому команда получает сигнал вылетать из засады и доставать меня с глубокой ж**ы, – с улыбкой рассказывает ведущая «Аферистов в сетях» – проекта, который не один год успешно показывает Новый канал. – Если брать статистику, то в 99 случаях из 100 команда слышит от меня: «Щуууууука!»

Аферисты в сетях / кадр из программы

Очень часто Елена-Кристина Лебедь получает сообщения от мужской части аудитории, что момент со «щукой» в программе у них самый любимый.

Почему именно «щука», а не другая рыба? Почему для определения опасности команда «Аферистов в сетях» выбрала именно это слово?

Как рыбаки ловят рыбу, так же и мы в свои сети ловим аферистов, – объясняет Елена-Кристина Лебедь. – Эта аналогия натолкнула нас на слово «щука». Ведь это вид хищных рыб, которые нападают. Такая же ситуация происходит в нашей программе. Пацаны в случае опасности несутся, как цунами, и нападают.

Аферисты в сетях / кадр из программы

Благодаря такой надежной защите Елене-Кристине Лебедь никогда не бывает страшно. Ведь она знает, что команда всегда наготове и защитит ее.

Новый сезон «Аферистов в сетях» – уже 9 июня в 19:00 на Новом канале!

Напомним,