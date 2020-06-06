Светлане Лободе угрожают судом и немалой суммой штрафа: распространяет гей-пропаганду

Жителя России возмутил клип певицы Светланы Лободы, снятый в 2018 году. По его словам, видеоработа «Суперстар» выходит за рамки, поскольку пропагандирует однополые отношения.

Виктор Борисов недоволен некоторыми сценами скандального клипа исполнительницы . Основным сюжетом является то, что главная героиня застает своего парня за поцелуем с другим мужчиной и решает ему отомстить. Девушка проделывает то же самое, но с Лободой, случайно пробегающей по пляжу.

Мужчина требует, чтобы ролик артистки удалили из Сети, а ему заплатили 2 миллиона рублей за моральный ущерб. В суде же считают, что гей-пропаганда не доказана. На сегодня иск оставлен без движения.

К слову, еще на момент выхода музыкального произведения его называли то провокационным, то смелым. Одни считали, что работа обращает внимание на высокий уровень суицидальности и проблемы ЛГБТК. Другие же уверены, что ролик, наоборот, пропагандирует идеи суицида и гомосексуальности.

Напомним,

Кадры с клипа Светланы Лободы «Суперстар» / социальная сеть Instagram