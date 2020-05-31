Светлана Лобода откровенно о родах: Было желание слезть с кресла и убежать далеко

31 мая 2020 19:00 Катерина Даниленко
Светлана Лобода откровенно о родах: Было желание слезть с кресла и убежать далеко
Певица Светлана Лобода с дочками Евой и Тильдой
социальная сеть Instagram

Певица Светлана Лобода призналась, что после тяжелых первых родов, рожать второй раз она очень боялась.

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Известная артистка Светлана Лобода воспитывает двух чудесных дочек: 9-летнюю Евангелину и 2-летнюю Тильду. Отца второго ребенка знаменитость так и не рассекретила, однако поделилась подробностями появления девочек на свет.

Как оказалось, первые роды звезда помнит хорошо, ведь проходили они очень болезненно.

Первые роды у меня проходили в Украине. Как сказал мне врач, они были довольно-таки легкие. Но, скажу честно, когда я уже приблизилась к моменту рождения Евочки, было непросто, было желание слезть с этого кресла и убежать максимально далеко. Бежать и бежать, потому что было дико больно. И тем более я рожала сама, без эпидуральной анестезии ‒ для меня это был принципиальный вопрос,
‒ вспоминает Лобода.

Певица Светлана Лобода с дочкой Евой / социальная сеть Instagram

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Ко вторым родам исполнительница была не готова. Она очень боялась, но все прошло гораздо лучше, чем она думала. Малышка Тильда родилась в Америке, где были созданы все условия для легких родов.

На вторые роды я не очень хотела заходить. Однако вторые роды ‒ это было просто счастье, какое-то невероятное событие. В Америке считают, что роды для женщины ‒ это праздник, поэтому организовывают все так, чтобы тебе было классно в этот момент. И я настолько легко родила Тильду, настолько мне было комфортно,
‒ поделилась Светлана.

Напомним,

Певица Светлана Лобода с дочкой Тильдой / социальная сеть Instagram
 

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