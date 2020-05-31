Светлана Лобода откровенно о родах: Было желание слезть с кресла и убежать далеко
Певица Светлана Лобода призналась, что после тяжелых первых родов, рожать второй раз она очень боялась.
Как оказалось, первые роды звезда помнит хорошо, ведь проходили они очень болезненно.
Первые роды у меня проходили в Украине. Как сказал мне врач, они были довольно-таки легкие. Но, скажу честно, когда я уже приблизилась к моменту рождения Евочки, было непросто, было желание слезть с этого кресла и убежать максимально далеко. Бежать и бежать, потому что было дико больно. И тем более я рожала сама, без эпидуральной анестезии ‒ для меня это был принципиальный вопрос,‒ вспоминает Лобода.
На вторые роды я не очень хотела заходить. Однако вторые роды ‒ это было просто счастье, какое-то невероятное событие. В Америке считают, что роды для женщины ‒ это праздник, поэтому организовывают все так, чтобы тебе было классно в этот момент. И я настолько легко родила Тильду, настолько мне было комфортно,‒ поделилась Светлана.
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