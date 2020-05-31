DZIDZIO удивил черно-белой фотосессией: брутальный мачо

31 мая 2020 13:00 Катерина Даниленко
DZIDZIO удивил черно-белой фотосессией: брутальный мачо
Певец DZIDZIO
социальная сеть Instagram

Украинского музыканта DZIDZIO сложно спутать с кем бы то ни было.

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Накладная борода, индейский венец, спортивный костюм и бойковский говор ‒ то, с чем привыкли видеть своего кумира поклонники. Однако и он может удивить публику. В новой фотосессии Михаил предстал в совершенно нетипичном для себя образе.

Так, всегда улыбающийся певец в кадре позирует с серьезным и задумчивым взглядом. Для фотосета он выбрал черную вышиванку и брюки. Кроме того, певец отказался от шляпы и накладной бороды, что в корне изменило его образ.

Певец DZIDZIO в новой фотосессии / социальная сеть Instagram

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Подписчики не ожидали такого перевоплощения от музыканта. Менее чем за сутки пост собрал 13 тысяч лайков и множество лестных комментариев. Большинство отметило, что такой DZIDZIO им нравится еще больше: «Это фотошедевр», «Вам красиво без очков и накладной бороды», «Вот это настоящий Михаил», «Непривычно видеть его таким. Красавец».

Напомним,

Певец DZIDZIO в новой фотосессии / социальная сеть Instagram
 

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