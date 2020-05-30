Маша Ефросинина вспомнила, как Оля Полякова ее подвела: старые обиды
Маша Ефросинина рассказала, что рассчитывать на певицу Олю Полякову можно не во всех случаях. Однажды знаменитость сорвала ей съемку.
Записали гостя. Сидим, ждем. Смотрю, наш продюсер – белого цвета, вот такие шары выкатываются, и она начинает носиться. Я чувствую, что у нас ж*па. Мы заканчиваем интервью, провожаем гостя и я слышу, как она долго с кем-то разговаривает и кричит. В итоге выясняется, что продюсер разговаривала с менеджером Поляковой и Оля ему сказала, что не готова ехать на интервью. Затем мы все свернули, я потеряла деньги – я плачу за локации, плачу операторам,– возмутилась Ефросинина.
Телеведущая также отметила, что обычно после такого она прекращает общаться с людьми, но случай с певицей стал особенным.
Это Оля. Ее надо знать. Это человек – пахарь. И все, чем она компенсирует себе эту пахоту – это перепады настроения. Я их видела. Это случился тот самый вариант. Если бы это был кто-то другой, я бы позвонила и эти отношения закончила навсегда,‒ заявила ведущая.
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