Маша Ефросинина вспомнила, как Оля Полякова ее подвела: старые обиды

30 мая 2020 15:00 Катерина Даниленко
Маша Ефросинина вспомнила, как Оля Полякова ее подвела: старые обиды
Телеведущая Маша Ефросинина
социальная сеть Instagram

Маша Ефросинина рассказала, что рассчитывать на певицу Олю Полякову можно не во всех случаях. Однажды знаменитость сорвала ей съемку.

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Певица в последний момент отказалась от согласованного интервью с телеведущей. Из-за этого Мария потеряла немалые деньги за аренду помещения и зарплаты операторам.

Записали гостя. Сидим, ждем. Смотрю, наш продюсер – белого цвета, вот такие шары выкатываются, и она начинает носиться. Я чувствую, что у нас ж*па. Мы заканчиваем интервью, провожаем гостя и я слышу, как она долго с кем-то разговаривает и кричит. В итоге выясняется, что продюсер разговаривала с менеджером Поляковой и Оля ему сказала, что не готова ехать на интервью. Затем мы все свернули, я потеряла деньги – я плачу за локации, плачу операторам,
– возмутилась Ефросинина.

Телеведущая Маша Ефросинина и певица Оля Полякова / социальная сеть Instagram

Телеведущая также отметила, что обычно после такого она прекращает общаться с людьми, но случай с певицей стал особенным.

Это Оля. Ее надо знать. Это человек – пахарь. И все, чем она компенсирует себе эту пахоту – это перепады настроения. Я их видела. Это случился тот самый вариант. Если бы это был кто-то другой, я бы позвонила и эти отношения закончила навсегда,
‒ заявила ведущая.

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К слову, конфликт между девушками уже улажен, недавно Полякова попросила прощения у телеведущей за тот случай и пригласила ее в прямой эфир для игры «Правда или действие».

Напомним,

 

 

 

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