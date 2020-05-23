Маша Ефросинина отстригла длинные локоны ‒ видео

23 мая 2020 15:00 Катерина Даниленко
Маша Ефросинина отстригла длинные локоны ‒ видео
Телеведущая Маша Ефросинина
социальная сеть Instagram

Кардинальные перемены в имидже – дело тонкое, подходить к нему стоит с особой осторожностью. Так всегда считала телеведущая Маша Ефросинина.

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За последние лет 10 творческой деятельности все привыкли видеть знаменитость в ее коронном образе ‒ с длинными, идеально прямыми волосами. Однако и она может удивить свою публику.

Телеведущая Маша Ефросинина / социальная сеть Instagram

Шоувумен решилась на новую стрижку, которую и продемонстрировала у себя в Instagram. Артистка значительно укоротила длину волос и сделала модную челку. Цвет волос Марии остался прежним, но выглядит она совершенно по-другому.

Большинство из вас (так мне показалось!) было против. И я вас поддерживаю! Ведь я точно знаю: - что я замудохаюсь с этой челкой; - что укладка будет мне, рукожопычу, стоить разбитых об стену фенов; - что в один прекрасный день я посмотрю на себя и на старые фото, и подумаю, какие роскошные были у меня косы, и пожалею; - что решения, принятые в ретроградную Венеру (как мне кто-то написал), самые неправильные. Но вот честно, ну, и пускай,
‒ начала объясняться звезда.

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Маша призналась, что ей сейчас просто необходимы такие спонтанные решения. Она довольна результатом и чувствует себя легко.

Сегодня мне нравится, и я летаю от легкости, которой мне очень хотелось! Карантин четко показал, что все проанализировать и спланировать ‒ это сегодня самая неблагодарная хрень! И все, что мы можем освоить, чтобы не сойти с ума ‒ это учиться жить в моменте и кайфовать сейчас,
‒ прокомментировала свой поступок теледива.

Напомним,

 

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