Маша Ефросинина отстригла длинные локоны ‒ видео
Кардинальные перемены в имидже – дело тонкое, подходить к нему стоит с особой осторожностью. Так всегда считала телеведущая Маша Ефросинина.
Шоувумен решилась на новую стрижку, которую и продемонстрировала у себя в Instagram. Артистка значительно укоротила длину волос и сделала модную челку. Цвет волос Марии остался прежним, но выглядит она совершенно по-другому.
Большинство из вас (так мне показалось!) было против. И я вас поддерживаю! Ведь я точно знаю: - что я замудохаюсь с этой челкой; - что укладка будет мне, рукожопычу, стоить разбитых об стену фенов; - что в один прекрасный день я посмотрю на себя и на старые фото, и подумаю, какие роскошные были у меня косы, и пожалею; - что решения, принятые в ретроградную Венеру (как мне кто-то написал), самые неправильные. Но вот честно, ну, и пускай,‒ начала объясняться звезда.
Сегодня мне нравится, и я летаю от легкости, которой мне очень хотелось! Карантин четко показал, что все проанализировать и спланировать ‒ это сегодня самая неблагодарная хрень! И все, что мы можем освоить, чтобы не сойти с ума ‒ это учиться жить в моменте и кайфовать сейчас,‒ прокомментировала свой поступок теледива.
Напомним,