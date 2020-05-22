Солистке дуэта EDGAR&EMMA – 21: Неожиданныефакты из биографии популярной артистки

Сегодня, 22 мая, солистка дуэта EDGAR&EMMA Эмме Хамзе исполнилось 21 год!

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Несмотря на довольно молодой возраст, солистка дуэта «EDGAR&EMMA» уже успела стать популярной в Украине. Мы расскажем вам несколько интересных подробностей о поп-звезде, чьи хиты последнее время звучат на всех радиостанциях нашей страны.

Свои первые песни будущая артистка начала писать еще в 14 лет. Дело в том, что Эмма родилась в музыкальной семье. Бабушка и прабабушка были вокалистками хора. Мама также любила петь, но всю свою любовь к творчеству воплотила в детях. Эмма и ее братья с раннего детства занимались музыкой и танцами.

Солистка дуэта EDGAR&EMMA / пресс-служба

Факт 2

Звезду можно назвать самой интернациональной в Украине. Певица родилась в грузино-арабской семье. Папа приехал в Украину из Туниса, а мама из Грузии. Но бабушка Эммы была коренная армянка. Также, красавица имеет в роду украинскую и греческую кровь. Но при всем этом, девушка считает себя украинкой с восточными корнями.

Дуэт EDGAR&EMMA / пресс-служба

Факт 3

Настоящее имя певицы Эмира. Все дети в семье Хамза имеют красивые мусульманские имена: сыновья Омар, Рауль и дочь Эмира. Но певица решила сократить свое имя, и еще в школьные годы начала называть себя Эмма.

Дуэт EDGAR&EMMA / пресс-служба

Факт 4

Эмма выросла в семье, где были и мусульманские и христианские традиции. Грузины, как нам всем известно, придерживаются христианства, а арабы - мусульманства. Но, по словам звезды, большинство праздников проходило в их семье по украинским традициям.

Солистка дуэта EDGAR&EMMA / пресс-служба

Факт 5

Три года подряд Эмма со своими братьями покоряла сцену украинского Х-Фактора. Но, только в 2016 году трио "Хамза" получают четыре "ДА" и попадают в проект с треком "Make UP" The Hardkiss.

Видео выступление на YouTube собрало больше 6 миллионов просмотров.

Факт 6

Звездная красавица обожает активный отдых и путешествия. За несколько лет артистка смогла посетить страны Европы и увидеть океан. Своими впечатлениями Эмма делится с подписчиками в Instagram. На вопрос о самом ярком воспоминании отвечает: безумно теплые объятия океана.

Дуэт EDGAR&EMMA / пресс-служба

Факт 7

Драка, полиция и девушки легкого поведения. Так запомнилась певице поездка на Майорку. Дело в том, что к Раулю, брату Эммы, начали приставать девушки, которые работают в индустрии удовольствий. Конечно, такое событие Эмма захотела запечатлеть на телефон, но девушкам такая затея не понравилась. Все закончилось дракой, разбитым телефоном и разговором с полицией.

Солистка дуэта EDGAR&EMMA / пресс-служба

Факт 8

При всех своих многочисленных поездках Эмира не разу не посетила родину своего отца. Связь с тунисскими родными поддерживают благодаря социальным сетям. Девушка изучает в Университете английский язык, потому сложностей в общении у них нет. Сразу после карантина у Эммы и ее семьи запланирована поездка в Тунис и другие арабские страны.

Дуэт EDGAR&EMMA / пресс-служба

Факт 9

Эмма запустила на своем YouTube - канале интернет-сериал "MESS. Беспредел". Актриса не просто играет там главную роль, а также выступает автором идеи, сценария и режиссером. Саундтреком к сериалу стали песни дуэта "EDGAR&EMMA".

Факт 10

Все свои треки дуэт "EDGAR&EMMA" пишут сами. По словам музыкантов, они дополняют друг друга в написании композиции. Свой дебютный трек "Тебя мало", который набрал уже больше 1,5 млн просмотров на YouTube, музыканты написали будучи в разных странах. Эдгар был в Египте, а Эмма в Украине.