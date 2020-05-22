Солистке дуэта EDGAR&EMMA – 21: Неожиданныефакты из биографии популярной артистки
Сегодня, 22 мая, солистка дуэта EDGAR&EMMA Эмме Хамзе исполнилось 21 год!
Факт 1
Свои первые песни будущая артистка начала писать еще в 14 лет. Дело в том, что Эмма родилась в музыкальной семье. Бабушка и прабабушка были вокалистками хора. Мама также любила петь, но всю свою любовь к творчеству воплотила в детях. Эмма и ее братья с раннего детства занимались музыкой и танцами.
Факт 2
Звезду можно назвать самой интернациональной в Украине. Певица родилась в грузино-арабской семье. Папа приехал в Украину из Туниса, а мама из Грузии. Но бабушка Эммы была коренная армянка. Также, красавица имеет в роду украинскую и греческую кровь. Но при всем этом, девушка считает себя украинкой с восточными корнями.
Факт 3
Факт 4
Эмма выросла в семье, где были и мусульманские и христианские традиции. Грузины, как нам всем известно, придерживаются христианства, а арабы - мусульманства. Но, по словам звезды, большинство праздников проходило в их семье по украинским традициям.
Факт 5
Три года подряд Эмма со своими братьями покоряла сцену украинского Х-Фактора. Но, только в 2016 году трио "Хамза" получают четыре "ДА" и попадают в проект с треком "Make UP" The Hardkiss.
Видео выступление на YouTube собрало больше 6 миллионов просмотров.
Факт 6
Звездная красавица обожает активный отдых и путешествия. За несколько лет артистка смогла посетить страны Европы и увидеть океан. Своими впечатлениями Эмма делится с подписчиками в Instagram. На вопрос о самом ярком воспоминании отвечает: безумно теплые объятия океана.
Факт 7
Факт 8
При всех своих многочисленных поездках Эмира не разу не посетила родину своего отца. Связь с тунисскими родными поддерживают благодаря социальным сетям. Девушка изучает в Университете английский язык, потому сложностей в общении у них нет. Сразу после карантина у Эммы и ее семьи запланирована поездка в Тунис и другие арабские страны.
Факт 9
Эмма запустила на своем YouTube - канале интернет-сериал "MESS. Беспредел". Актриса не просто играет там главную роль, а также выступает автором идеи, сценария и режиссером. Саундтреком к сериалу стали песни дуэта "EDGAR&EMMA".