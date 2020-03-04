Украинский дуэт EDGAR & EMMA представил свой первый лирический трек с восточными мотивами

4 марта 2020 17:24 Александр Кива
Украинский дуэт EDGAR & EMMA представил свой первый лирический трек с восточными мотивами
Украинский дуэт EDGAR & EMMA

Первую новинку весны молодые артисты презентовали в эфире одной из украинских радиостанций.

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Главным украшением поп-баллады «FOBIA» стал национальный армянский инструмент - дудук. В записи аранжировки трека принял участие музыкант Беник Мелконян. Он один из немногих в Украине, кто профессионально играет на этом популярном кавказском духовном инструменте. Завораживающая мелодия дудука очень органично вписалась в композицию молодого дуэта. Поклонники в восторге от новинки и благодарят за такой чувственный трек.

– Песня «FOBIA» особенная для нашего дуэта, ведь это первая лирическая баллада в нашем репертуаре. Мы вложили сюда очень много эмоций, любви и воспоминаний. Это история из жизни о том, как можно быстро все потерять. У каждого человека, есть ситуация, когда он скажет: "Я отдам самое дорогое ради тебя - жизнь". Если любите – не отпускайте! Цените каждый миг рядом! – призывают артисты.

Композиция доступна для прослушивания на официальном YouTube-канале и на всех цифровых площадках. Отметим, дуэт EDGAR & EMMA стал известным благодаря хиту «Тебя мало». Песня довольно прочно осела на радиостанциях и является визиткой карточкой дуэта.  

Напомним,

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