Украинский дуэт EDGAR & EMMA представил свой первый лирический трек с восточными мотивами
Первую новинку весны молодые артисты презентовали в эфире одной из украинских радиостанций.
– Песня «FOBIA» особенная для нашего дуэта, ведь это первая лирическая баллада в нашем репертуаре. Мы вложили сюда очень много эмоций, любви и воспоминаний. Это история из жизни о том, как можно быстро все потерять. У каждого человека, есть ситуация, когда он скажет: "Я отдам самое дорогое ради тебя - жизнь". Если любите – не отпускайте! Цените каждый миг рядом! – призывают артисты.
Композиция доступна для прослушивания на официальном YouTube-канале и на всех цифровых площадках. Отметим, дуэт EDGAR & EMMA стал известным благодаря хиту «Тебя мало». Песня довольно прочно осела на радиостанциях и является визиткой карточкой дуэта.
Напомним,