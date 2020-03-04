«Ищу свою любовь»: известный украинский певец рассказал о переменах в личной жизни и анонсировал тур

Первая часть турне пройдет в апреле в семи городах Украины.

Специально для этого концерта артист подготовил двухчасовую программу из лучших песен и ярких премьер. Одной из изюминок вечера будет презентация композиции «Мона Лиза», которую специально для артиста написал автор хитов Оли Поляковой, композитор Дмитрий Сысоев.

«Хорошее настроение и взаимообмен энергией гарантировано! Кстати, кто знает, может, именно на каком-то из концертов я встречу ту, которая покорит мое сердце. Буду смотреть пристально. Хочу найти настоящую любовь, и покинуть холостяцкую жизнь», - признался GENA VITER в Инстаграм.

Первый концерт в рамках тура состоится 2 апреля в Новгород-Волынском. Далее, 3 апреля, певец выступит в Чернигове, 4 апреля - в Шостке, 5 апреля шоу увидят в Нежине, 6 апреля - Ромнах, 7 апреля - Охтирке, 8 апреля - Лубнах. А также скоро будет анонсирован концерт в Киеве.

Отметим, что в прошлом году GENA VITER покорил слушателей дуэтом с Полиграф Шариковым «Я ловлю от жизни кайф» и сольным треком «VODA». Также певец является бессменным продюсером и ведущим ежегодной премии «Музыкальная платформа» на канале «Украина».

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Напомним,