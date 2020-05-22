Звезда Первых ласточек – о минусах актерства: Можно полгода ждать работу

Эксклюзив 22 мая 2020 17:50 Александр Кива
Звезда Первых ласточек – о минусах актерства: Можно полгода ждать работу
Актер Максим Девизоров

Максим Девизоров, сыгравший Дениса в сериале Нового канала «Первые ласточки», рассказал о преимуществах и недостатках актерской профессии

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В рамках онлайн-проекта, который Новый канал запустил в Instagram, Макс провел целый день с подписчиками. Дивизоров даже вышел в прямой эфир и ответил на все вопросы поклонников «Первых ласточек». Многих интересовали плюсы и минусы профессии актера.

– Большой плюс актерского мастерства – это окружение, – объяснил Девизоров. – Люди, с которыми ты можешь познакомиться благодаря профессии. Актер должен быть разносторонне развитым, неравнодушным к жизни, к происходящему вокруг, обладать чувством юмора, чтобы быть интересным зрителю, режиссеру, коллегам. Как раз на площадке концентрация таких неординарных личностей зашкаливает. А еще – это постоянная работа над собой, тебе нужно с каждой ролью снова доказывать, что ты достоин быть частью команды.

Актерам кино, как и представителям других профессий, не всегда приходится легко.

– Из минусов: работа в кино – непостоянная, – признался Максим. – Ты можешь быть очень загружен в период весна-лето, а потом полгода сидеть без проектов. Поскольку зимой съемок практически нет, нужно искать источники заработка и думать, чем себя занять, чтобы это время не прошло впустую.

Напомним,

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