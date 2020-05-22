Назар Заднепровский поразил жену кулинарными талантами
Участник шоу Кто против блондинок? Назар Заднепровский рассказал о своих кулинарных способностях.
– Я умею хорошо готовить и вкусно поесть, – признается Назар. – В 15 лет перечитывал энциклопедию об украинской и грузинской кухне. В моей домашней библиотеке очень много книг о гастрономии. А все потому, что я готовился к поступлению в кулинарный техникум. Видимо, страсть к готовке мне передалась от дедушки.
Более того, все теоретические знания актер применял на практике. Говорит, что каждый день он готовил кулинарный шедевр.
– Я так мечтал о собственном ресторане, – говорит Назар. – Как ребенок актеров хотел открыть его возле театра, чтобы накормить всех актеров (улыбается). Но отец дал мне «пинка», и я поступил на театральный факультет!
Сейчас все кулинарные книги Назара перечитывает его жена. Актер говорит, что ему приятно за этим наблюдать.
– Теперь жена балует нас вкусностями, – рассказывает артист. – Я готовлю яичницы и омлеты. Жена признала, что мои блюда из яиц – лучшие. Кстати, когда собираемся с друзьями мужской компанией, все просят, чтобы я готовил завтрак. Дают лоток яиц и ждут моего шедевра!
Напомним,