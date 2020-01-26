Светлана Лобода показала редкий кадр с младшей дочкой: как трогательно

Еще ни разу с момента рождения, публика не видела лицо девочки.

Певица Светлана Лобода сейчас находится на отдыхе в Мексике со своими дочками: 8-летней Евангелиной и полуторагодовалой Тильдой. Если снимки с Евой в микроблоге знаменитости дело привычное, то лицезреть там малышку Тильду можно крайне редко. Сегодня знаменитость не удержалась и порадовала публику трогательным семейным кадром.

Не «рассекретила» она до конца фото и в этот раз: девочка запечатлена в профиль, черты ее лица и сходство со звездой рассмотреть невозможно.

Светлана позирует с ярким макияжем, держа на руках младую дочь, а старшая Ева целует Тильду в губы. Звезда улыбается и не может нарадоваться своему счастью.

Безусловная любовь,

‒ подписала кадр счастливая мама, сопроводив сообщение смайлом в форме сердца.

Даже такие «скрытые» фото являются для поклонников настоящим подарком. Всего за несколько часов снимок собрал больше 89 тысяч лайков и множество лестных слов. Свои восторженные комментарии также оставили Дима Монатик и продюсер Лободы Нателла Кропивина.

Напомним,