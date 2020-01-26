Победительница Топ-модели по-украински рассказала, как распорядилась выигранными деньгами

26 января 2020 12:00 Катерина Даниленко
Победительница Топ-модели по-украински рассказала, как распорядилась выигранными деньгами
Победительница «Топ-модели по-украински» Мальвина Чукля
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Знаменитость не успела оглянуться, как растратила 100 тысяч гривен.

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Победительница третьего сезона модельного реалити «Топ-модель по-украински» Мальвина Чукля призналась, что выигранную сумму денег потратила совсем не на то, на что планировала. Об этом девушка рассказала на съемках спецпроекта «Предметка» с Сергеем Никитюком.

Оказалось, что денег, полученных за победу в шоу, Мальвине хватило на… две недели. Первым делом девушка приобрела себе Iphone, который будет нужен не только в личных интересах, но, прежде всего, для работы.

Честно, строила столько планов на эти деньги, но они так быстро закончились… 100 тысяч – это и мало, и много одновременно, смотря с чем сравнивать. Я как каждый уважающий себя победитель проекта купила Iphone. Думаю, что это важное вложение, потому как контент – это то, чем я должна заниматься после проекта, и без нормальной техники делать это качественно было бы невозможно. До этого у меня был простой Android, который мне когда-то подарила свекровь,
‒ призналась модель.

Оставшуюся сумму Мальвина потратила на свою семью и погашение кредитов. Девушка выделила часть денег на нужды большого дома, в котором живет ее семья, закупив огромную машину дров и угля.

Я планировала переезд, и именно на это хотела использовать выигранные деньги. Но нужды семьи оказались важнее, особенно учитывая, насколько им было тяжело 4 месяца без меня. Я не могла прийти и сказать: «Это мои деньги!». Думаю, родные заслужили, чтобы я их порадовала. Поэтому, если все подсчитать, 100 тысяч гривен я потратила за две недели. Не хочу ничего скрывать: у нас были кредиты, и я захотела часть их погасить выигранными деньгами,
‒ откровенно рассказала знаменитость.

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Несмотря на то, что Мальвина уже потратила все деньги, они с мужем все равно планируют переезд в столицу, ведь в Киеве намного больше возможностей для развития карьеры модели.

Напомним,

 

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