Дмитрий Комаров признался, что собственное жилье еще не купил: не пришли к единому мнению

26 января 2020 10:00 Катерина Даниленко
Дмитрий Комаров признался, что собственное жилье еще не купил: не пришли к единому мнению
Дмитрий Комаров с женой Александрой Кучеренко
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Ведущий после свадьбы снял новую квартиру.

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Звезда программы «Мир наизнанку» Дмитрий Комаров и его супруга Александра Кучеренко обустраивают семейное гнездышко, однако не собственное, а съемное. По словам мужчины, они не знают, что лучше выбрать: квартиру или дом.

Пока живем на съемной, потому что хотим определиться с форматом, понять, где бы мы хотели жить – в доме или квартире, в каком месте,
 – откровенничает Дмитрий.

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В перерывах между съемками молодой человек с возлюбленной создают уют в квартире. Не так давно пара приобрела огромный диван в гостинную, где теперь будет проводить уютные вечера и встречать гостей. Особое место в квартире занимают уникальные предметы интерьера, которые телеведущий привозит с командировок.

Когда дело подошло к свадьбе, мы решили сначала снять квартиру, а потом определиться окончательно что и где. Поэтому диван – наш, квартира – не наша,
– добавил Комаров.

Напомним, 

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