Дмитрий Комаров признался, что собственное жилье еще не купил: не пришли к единому мнению
26 января 2020 10:00
Дмитрий Комаров с женой Александрой Кучеренко
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Ведущий после свадьбы снял новую квартиру.
Дмитрий Комаров и его супруга Александра Кучеренко обустраивают семейное гнездышко, однако не собственное, а съемное. По словам мужчины, они не знают, что лучше выбрать: квартиру или дом.
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Пока живем на съемной, потому что хотим определиться с форматом, понять, где бы мы хотели жить – в доме или квартире, в каком месте,– откровенничает Дмитрий.
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Когда дело подошло к свадьбе, мы решили сначала снять квартиру, а потом определиться окончательно что и где. Поэтому диван – наш, квартира – не наша,– добавил Комаров.
Напомним,