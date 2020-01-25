Дэниэл Рэдклифф впервые за 7 лет заговорил о второй половинке: «Мы занудные»

25 января 2020 10:00 Катерина Даниленко
Дэниэл Рэдклифф впервые за 7 лет заговорил о второй половинке: «Мы занудные»
Британский актер Дэниэл Рэдклифф
социальная сеть Instagram

Актер не афишировал личную жизнь долгие годы.

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Звезда «Гарри Поттера» Дэниэл Рэдклифф состоит в отношениях с американской актрисой Эрин Дарк уже почти 7 лет, однако официально зарегистрировать брак пара не спешит. В недавнем интервью любимец миллионов решил приоткрыть занавес личной жизни и рассказать о своей избраннице.

Актер вспомнил, что познакомился с возлюбленной на съемочной площадке фильма «Убей свою дорогу», именно с тех пор они неразлучны. Только рядом с Эрин он может быть самим собой.

Я вырос с мыслью, что я занудный ботан и занимаюсь скучными вещами. Я думал, что не смогу быть таким с девушкой. Но как же прекрасно осознать, что у меня все ровно наоборот. Я могу быть собой, и она меня не осуждает. Ей даже нравится, ей весело. Это просто фантастика,
‒ с восторгом заявил мужчина.

Рэдклифф отметил, что иногда из-за особенностей профессии им приходится расставаться на относительно длительный промежуток времени, но они находят выход всегда поддерживать друг друга.

Мы бесконечно «скайпимся». У пар актеров всегда есть этот момент: между ними расстояние. Сейчас у нас самый долгий период разлуки по сравнению с предыдущими. И я очень благодарен за то, что есть Skype и FaceTime,
‒ рассказал Дэниэл.

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Актер уверяет, что прессе не удастся подловить их с любимой за чем-то интересным, они ведут весьма приземленную жизнь.

Мы занимаемся до смешного скучными вещами. Меня ни разу не видели за какими-то интересными, необычными занятиями. Поэтому остается только писать: «Дэниел и Эрин купили коврик для йоги». Но ее это вообще не беспокоит, и я очень рад. Мне кажется, мое занудство больше расстраивает меня самого,
‒ подытожил Рэдклифф.

Напомним,

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