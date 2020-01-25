Дэниэл Рэдклифф впервые за 7 лет заговорил о второй половинке: «Мы занудные»
Актер не афишировал личную жизнь долгие годы.
Актер вспомнил, что познакомился с возлюбленной на съемочной площадке фильма «Убей свою дорогу», именно с тех пор они неразлучны. Только рядом с Эрин он может быть самим собой.
Я вырос с мыслью, что я занудный ботан и занимаюсь скучными вещами. Я думал, что не смогу быть таким с девушкой. Но как же прекрасно осознать, что у меня все ровно наоборот. Я могу быть собой, и она меня не осуждает. Ей даже нравится, ей весело. Это просто фантастика,‒ с восторгом заявил мужчина.
Рэдклифф отметил, что иногда из-за особенностей профессии им приходится расставаться на относительно длительный промежуток времени, но они находят выход всегда поддерживать друг друга.
Мы бесконечно «скайпимся». У пар актеров всегда есть этот момент: между ними расстояние. Сейчас у нас самый долгий период разлуки по сравнению с предыдущими. И я очень благодарен за то, что есть Skype и FaceTime,‒ рассказал Дэниэл.
Мы занимаемся до смешного скучными вещами. Меня ни разу не видели за какими-то интересными, необычными занятиями. Поэтому остается только писать: «Дэниел и Эрин купили коврик для йоги». Но ее это вообще не беспокоит, и я очень рад. Мне кажется, мое занудство больше расстраивает меня самого,‒ подытожил Рэдклифф.
Напомним,