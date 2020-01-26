Кончита Вурст о жизни после обнародования ВИЧ: «Надеюсь вдохновлять»

26 января 2020 13:00 Катерина Даниленко
Кончита Вурст о жизни после обнародования ВИЧ: «Надеюсь вдохновлять»
Австрийский поп-певец Кончита Вурст
социальная сеть Instagram

31-летний Томас Нойвит, более известный под сценическим псевдонимом Кончита Вурст, больше года назад ошарашил общественность неожиданной новостью.

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Артист признался, что борется с ВИЧ. Он не планировал делать свой диагноз достоянием общественности, однако экс-бойфренд начал его шантажировать. Сейчас молодой человек продолжает выступать против навешивания социальных ярлыков и поддерживает людей с таким же диагнозом.

Надеюсь вдохновлять других и в дальнейшем выступать против стигматизации людей, которые из-за собственного или чужого образа жизни заразились ВИЧ,
‒ написал исполнитель в соцсети.

Творческая деятельность певца не ушла в тень. Он продолжает выступать и эпатировать публику нестандартными образами, регулярно меняя стиль. Так, за последнее время мужчина успел побриться налысо, стать блондином и вновь превратится в шатена.

Кончита Вурст / социальная сеть Instagram

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Кроме того, знаменитость пробует свои силы в профессии телеведущего. Совсем недавно вместе с моделью Хайди Клум и участником группы «Tokio Hotel» Биллом Каулитцем он начал работать над телевизионным шоу «Queen Of Drugs». Название шоу ‒ аллюзия на сленговое выражение «drag queen», которое обозначает артиста мужского пола, изображающего на сцене женщину.

Напомним,

 

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