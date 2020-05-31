Жена Дмитрия Комарова восхитила снимком в мини: вот это формы
31 мая 2020 08:00
Катерина Даниленко
Дмитрий Комаров с женой Александрой
социальная сеть Instagram
Леди в красном ‒ именно так можно назвать новый сексуальный снимок с моделью Александрой Кучеренко.
Жена Дмитрия Комарова
не часто радует поклонников столь пикантными кадрами в соцсети. Девушка чаще всего публикует трогательные домашние снимки, фото с мероприятий, путешествий или прогулок по городу.
Модель Александра Кучеренко / социальная сеть Instagram
В этот же раз Александра решила продемонстрировать достоинства своей фигуры, надев обтягивающее красное платье. Позирует телеведущая возле больших панорамных окон с видом на Киев. А в подписи к снимку модель признается в любви любимому городу.
Сегодня Киев в слезах дождя... Но мы то знаем, как он прекрасен, когда улыбается! С Днем рождения, Киев. Не расстраивайся ‒ все обязательно будет хорошо. А можно Киевский торт с доставкой на дом?
‒ написала знаменитость.
Модель Александра Кучеренко / социальная сеть Instagram
Фолловеры восхитились стройностью Кучеренко и отметили, как же повезло путешественнику с женой: «Красивая как роза, стройная как береза», «Дмитрий не прогадал с женой», «Невероятная красотка», «Вот это фигура!», «Вам красный к лицу».
Напомним,