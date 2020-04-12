Дмитрий Комаров о воспитании будущего ребенка: Я не буду советовать ему, кем стать

Телеведущий ответил на самые интересные вопросы поклонников на своем YouTube-канале.

Самоизоляция в условиях карантина позволила главному путешественнику страны Дмитрию Комарову уделить много внимания своим подписчикам. Ведущий программы «Мир наизнанку» провел первую творческую онлайн-встречу.

Так, Дмитрий признался, что коллекционирует чай пуэр, полюбившейся после поездки в Китай, а также привозит домой из экспедиций те вещи, которые для него являются особенными. Среди них: статуя Будды из Таиланда, корона короля Мустанга, очки из личной коллекции Норгея Тенцинга, первовосходителя на Эверест.

Не обходил стороной Комаров и вопросы на личные темы. Мужчина рассказал, каких принципов будет придерживаться, воспитывая своих детей.

Когда у меня будет ребенок, я не буду советовать ему, кем стать. Он определит сам. Моя философия такая: ребенок сам должен решить, что ему интересно, а задача родителей – максимально обеспечить ему качественное образование и комфортные условия для хорошего, правильного развития как личности. Чтобы он не сидел в смартфоне целыми днями, а ходил на разные кружки, занимался разными видами деятельности, был активным, имел какие-то интересы,

‒ заявил телеведущий.

Напомним,