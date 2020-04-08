Мир наизнанку: Дима Комаров побывает на военном параде в Пекине и раскроет секрет прочности Великой Китайской стены
Дмитрий Комаров научит зрителей готовить утку по-пекински по уникальному 700-летнему рецепту и покажет изнанку главной туристической достопримечательности Поднебесной.
Продолжая свое увлекательное путешествие по Китаю, команда «Мира наизнанку» попадет в Пекин на грандиозное празднование 70-летия создания Китайской Народной Республики. День основания КНР – важное событие для всей страны, в честь которого власти устраивают крупнейшие парады в истории государства.
На центральной площади Пекина в этот день собирается до 100 тысяч человек, 15 тысяч солдат, 580 образцов военной техники, 160 самолетов и вертолетов. Здесь Дмитрий Комаров покажет украинским зрителям главный авиационный номер грандиозного парада, а также попадет на удивительное вечернее шоу салютов.
Я действительно себя чувствую каким-то императором, потому что такое богатство вкуса сложно себе представить! И это не имеет ничего общего с тем, что привыкли есть мы - курицей или уткой. Это просто фантастика, такого не попробуешь больше нигде!– поделится впечатлениями после дегустации Дмитрий Комаров.
Секретный рецепт приготовления утки по-пекински и впечатляющая изнанка главной туристической достопримечательности Поднебесной - смотрите в программе «Мир наизнанку» уже сегодня в 22.45 на канале «1+1».
Напомним,