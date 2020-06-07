Вера Кекелия о ссорах с мужем: тарелки нет, а чашки летели
7 июня 2020 17:00
Звезда «Женского квартала» Вера Кекелия
социальная сеть Instagram
Певица и актриса Вера Кекелия рассказала, как выясняет отношения с мужем после трех лет совместной жизни.
Звезда «Женского квартала» уверена, что бить посуду во время домашних ссор можно и даже нужно, но делать это надо с умом. Девушка поделилась своим мнением на эту тему в Instagram и сопроводила пост эффектным черно-белым кадром на фоне стеллажей с тарелками.
Певица Вера Кекелия / социальная сеть Instagram
По ее словам, совершенные отношения ценны своим несовершенством:
В нашей семье во время выяснения отношений не было разбито ни одной тарелки! Другое дело чашки, вот они как раз летели. Но, главное что? Главное, чтобы эта чашка летела с любовью! И, желательно, не в вашего любимого человека, а в стену. Разбитая посуда поможет только выпустить пар, а вот решить вопрос, укрепить и выяснить отношения помогут честные разговоры друг с другом без упреков! Так что бить посуду можно, главное принять мнение другого, а потом обняться и признаться друг другу в любви.
Напомним,
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Звезда «Женского квартала» Вера Кекелия и певец Роман Дуда / социальная сеть Instagram