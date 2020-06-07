Вера Кекелия о ссорах с мужем: тарелки нет, а чашки летели

7 июня 2020 17:00 Катерина Даниленко
Вера Кекелия о ссорах с мужем: тарелки нет, а чашки летели
Звезда «Женского квартала» Вера Кекелия
социальная сеть Instagram

Певица и актриса Вера Кекелия рассказала, как выясняет отношения с мужем после трех лет совместной жизни.

Читайте такжеДело рук Галкина: В Сеть слили архивный снимок Аллы Пугачевой в купальнике
Звезда «Женского квартала» уверена, что бить посуду во время домашних ссор можно и даже нужно, но делать это надо с умом. Девушка поделилась своим мнением на эту тему в Instagram и сопроводила пост эффектным черно-белым кадром на фоне стеллажей с тарелками.

Певица Вера Кекелия / социальная сеть Instagram

По ее словам, совершенные отношения ценны своим несовершенством:

В нашей семье во время выяснения отношений не было разбито ни одной тарелки! Другое дело чашки, вот они как раз летели. Но, главное что? Главное, чтобы эта чашка летела с любовью! И, желательно, не в вашего любимого человека, а в стену. Разбитая посуда поможет только выпустить пар, а вот решить вопрос, укрепить и выяснить отношения помогут честные разговоры друг с другом без упреков! Так что бить посуду можно, главное принять мнение другого, а потом обняться и признаться друг другу в любви.

Читайте такжеРаспространяет гей-пропаганду: Светлане Лободе угрожают судом и немалой суммой штрафа
К слову, артистка замужем за музыкантом Романом Дудой. В мае этого года супруги впервые стали родителями ‒ певица родила сына Ивана.

Напомним,

Звезда «Женского квартала» Вера Кекелия и певец Роман Дуда / социальная сеть Instagram
 

Облако тегов

личная жизнь звезд социальные сети фото новости Вера Кекелия Роман Дуда

Материалы по теме

Наш дуэт распался во всех смыслах: Оля Цибульская о расставании с бойфрендом
Новости

Наш дуэт распался во всех смыслах: Оля Цибульская о расставании с бойфрендом
Тарелки нет, а чашки летели: Звезда Женского квартала о ссорах с мужем
Новости

Тарелки нет, а чашки летели: Звезда Женского квартала о ссорах с мужем
На кого больше похожа звезда: Катя Осадчая показала родителей
Новости

На кого больше похожа звезда: Катя Осадчая показала родителей
Альбина Джанабаева впервые показала публике младшего сына от Валерия Меладзе
Новости

Альбина Джанабаева впервые показала публике младшего сына от Валерия Меладзе

Популярное на сайте

12 интересных фактов о лазерной коррекции зрения

12 интересных фактов о лазерной коррекции зрения
Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)

Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)
Как ухаживать за светлыми волосами: советы ведущей Нового канала

Как ухаживать за светлыми волосами: советы ведущей Нового канала
Что посмотреть на канале ТЕТ летом 2020 года

Что посмотреть на канале ТЕТ летом 2020 года

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)

Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 15 выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK