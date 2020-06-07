Настя Каменских рассказала, как изматывала себя жесткими диетами: Постоянная головная боль и отсутствие сна
Певица Настя Каменских вышла на связь с поклонниками в прямом эфире Instagram, где рассказала, каких ошибок допускала в погоне за идеальным телом.
Так, путь к идеальным формам знаменитости был тернистым и состоял из голодания, плохого сна и головной боли.
Три года назад, после перелома ноги и двух операций, я была недовольна своим состоянием и внешним видом. Я решила посадить себя на диету. Я ела пять раз в день, но еды было очень мало. И она была такая чистая, без приправ, без соли, и это продолжалось два с половиной месяца,– откровенничает Каменских.
Несмотря на истощение и постоянные головные боли, артистка продолжала придерживаться диеты больше двух месяцев, но потом поняла, что делает что-то не так.
Вечером от голода у меня так сильно болела голова, что я не могла ложиться спать. А у меня были каждый день концерты. Боже, как мне было плохо,– вспоминает NK.
Напомним,