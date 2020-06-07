Настя Каменских рассказала, как изматывала себя жесткими диетами: Постоянная головная боль и отсутствие сна

7 июня 2020 08:00 Катерина Даниленко
Настя Каменских рассказала, как изматывала себя жесткими диетами: Постоянная головная боль и отсутствие сна
Певица Настя Каменских
социальная сеть Instagram

Певица Настя Каменских вышла на связь с поклонниками в прямом эфире Instagram, где рассказала, каких ошибок допускала в погоне за идеальным телом.

Читайте такжеМоя любовь: Старшая дочь Оли Поляковой впервые показала бойфренда
Исполнительница призналась, что в связи с тем, что склонна к полноте, она старается контролировать свое питание и регулярно уделять внимание спорту. Но не всегда артистка следовала таким правилам. Настя вспоминает, что за свою звездную карьеру перепробовала много диет, которые очень плохо повлияли на ее здоровье.

Так, путь к идеальным формам знаменитости был тернистым и состоял из голодания, плохого сна и головной боли.

Три года назад, после перелома ноги и двух операций, я была недовольна своим состоянием и внешним видом. Я решила посадить себя на диету. Я ела пять раз в день, но еды было очень мало. И она была такая чистая, без приправ, без соли, и это продолжалось два с половиной месяца,
– откровенничает Каменских.

Несмотря на истощение и постоянные головные боли, артистка продолжала придерживаться диеты больше двух месяцев, но потом поняла, что делает что-то не так.

Вечером от голода у меня так сильно болела голова, что я не могла ложиться спать. А у меня были каждый день концерты. Боже, как мне было плохо,
– вспоминает NK.

Читайте такжеЭто эталон: Владимир Дантес о своих пристрастиях к творчеству известной российской певицы
Сегодня любимица миллионов уверена, что единственный правильный путь ‒ режим, сбалансированное дробное питание и регулярный спорт. Именно благодаря этим простым правилам артистка выглядит здоровой и невероятно красивой.

Напомним,

 

Облако тегов

личная жизнь звезд Настя Каменских социальные сети диеты звезд фото новости фигура звезд

Материалы по теме

Холостяк-10: победительница Даша Ульянова призналась, пытался ли Макс вернуть ее после секс-скандала
Новости

Холостяк-10: победительница Даша Ульянова призналась, пытался ли Макс вернуть ее после секс-скандала
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)
Телешоу

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 06.06.2020)
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Постоянная головная боль и отсутствие сна: Настя Каменских рассказала, как изматывала себя жесткими диетами
Новости

Постоянная головная боль и отсутствие сна: Настя Каменских рассказала, как изматывала себя жесткими диетами

Популярное на сайте

12 интересных фактов о лазерной коррекции зрения

12 интересных фактов о лазерной коррекции зрения
Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)

Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)
Как ухаживать за светлыми волосами: советы ведущей Нового канала

Как ухаживать за светлыми волосами: советы ведущей Нового канала
Что посмотреть на канале ТЕТ летом 2020 года

Что посмотреть на канале ТЕТ летом 2020 года

Популярное видео

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

МастерШеф. Профессионалы-2: смотреть 14 выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)

Елена Прекрасная: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 31.05.2020)
Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)

Світське життя: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.05.2020)
Наречена для тата-3: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2020)

Наречена для тата-3: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 05.06.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK