Владимир Дантес о своих пристрастиях к творчеству известной российской певицы: это эталон

Владимир Дантес признался от кого из артистов фанател в 20 лет.

Украинский исполнитель Владимир Дантес часто радует поклонников смешными постами в Instagram, где советуется с подписчиками, как поступить в той или иной ситуации. Певец любит шутить над своей сексуальностью, бытовыми проблемами и бьюти-уходом для мужчин.

В этот раз Вова позабавил Сеть забавной историей из времен кастинга на шоу «Фабрика звезд», который стал для него судьбоносным.

Так, 20-летний Дантес, заполняя анкету участника, вписал в графу «Любимые исполнители» множество культовых звезд, таких как Джон Ленон и Фредди Меркьюри, а также… Ларису Долину. До сегодняшнего дня музыканту напоминают об этой смешной истории в различных интервью.

Недавно вспомнил как в 2008 году, заполняя анкету на кастинге «Фабрики Звёзд», резко стал «модным» для всех. Помимо стандартных вопросов был такой: «Ваши любимые исполнители». И я, как классненький парень, написал свой список ‒ Фредди Меркьюри, Джон Ленон и (внимание!!!) Лариса Долина. До сих пор, как только что-то я начинаю задвигать про тренды, моду и стиль. Мне сразу вспоминают или я сам себе вспоминаю ‒ Долину,

‒ откровенничает супруг Нади Дорофеевой.

Певец Владимир Дантес / социальная сеть Instagram

Артист добавил, что знает всего четыре песни эстрадной певицы, но в юности действительно считал ее профессионалом своего дела:

Самое смешное, кроме «Погоды в доме», «Старого рояля», «Лунной мелодии» и «Три белых коня» (да, это она поёт) ничего не слушал. Просто мне казалось, что это эталон. Она круто пела когда-то (наверное, и сейчас), но мне 20 лет было. Я мог слушать Muse, Placebo, The Killers, the kooks и т.п (что я и стал делать через полгода). Короче, мне кажется у любого поколения своя «долина». И когда-то, а может уже, и я буду ей.

Напомним,