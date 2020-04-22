Владимир Дантес нестандартно поздравил Надю Дорофееву с 30-летием
21 апреля экс-участнице группы "Время и Стекло" исполнилось 30 лет.
Увидев его впервые в фильме Плакса, сразу начал интересоваться его творчеством. Его тело всегда было, по-моему, как тело шарпея. Но в этом его кайф. Он гуру альтернативного рока, один из моих кумиров. И сегодня у него день рождения! Ему 73!!! С праздником, гений!
А, ну Надя Дорофеева тоже с днём рождения! – написал Владимир Дантес в посте.
Позже певец все-таки посвятил отдельный пост дню рождению жены, попросив подписчиков пожелать ей “здоровья, женского счастья и денег”.
А то пока только какие-то нестандартные поздравления, – шутит Владимир.
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