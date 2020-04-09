Ученые рассказали, для мужчин или для женщин более опасен коронавирус

Ученые рассказали, для мужчин или для женщин более опасен коронавирус

В Великобритании нашли объяснение тому, что мужчины чаще женщин сталкиваются с пневмониями после COVID-19.

По словам Филиппа Бола, научного сотрудника The Guardian, сразу несколько факторов могли повлиять на более высокую смертность среди мужчин от коронавируса

Во-первых, представители сильного пола чаще удовлетворяют разрушительные для здоровья потребности и желания, речь идет о курении и алкоголе.

Во-вторых, ученые берут во внимание, что у мужчин в целом иммунитет более слабый, чем у женщин. Они менее устойчивы к бактериям из-за того, что задействованные в поддержании работы иммунитета половые гормоны слабее реагируют на антигены.

Примечательно, что в 2003 году, когда планета уже столкнулась с опасным коронавирусом, вызывавшим острый респираторный синдром, по итогу большая смертность также была зафиксирована среди мужчин.

Напомним,