Ученые рассказали, для мужчин или для женщин более опасен коронавирус
В Великобритании нашли объяснение тому, что мужчины чаще женщин сталкиваются с пневмониями после COVID-19.
Во-первых, представители сильного пола чаще удовлетворяют разрушительные для здоровья потребности и желания, речь идет о курении и алкоголе.
Примечательно, что в 2003 году, когда планета уже столкнулась с опасным коронавирусом, вызывавшим острый респираторный синдром, по итогу большая смертность также была зафиксирована среди мужчин.
Напомним,