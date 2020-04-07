ТОП-5 признаков, что ваш организм уже поборол коронавирус

ТОП-5 признаков, что вы уже переболели коронавирусом в легкой форме

Исследователи из Оксфорда назвали ТОП-5 признаков легкой формы коронавируса.

Ученые предполагают, что COVID-19 распространялся по миру примерно месяц до введения жестких карантинных мероприятий, это означает, что им в легкой форме могли переболеть десятки тысяч людей.

Как понять, что и вы тоже перенесли "на ногах" новый коронавирус?

По словам американских исследователей, у коронавируса есть ряд симптомов, которые в сочетании дают возможность самостоятельно диагностировать заболевание.

Например, если сухой кашель на протяжении минимум недели сочетался с высокой температурой (до 38 или выше), кроме того, человек на какое-то время потерял обоняние и пострадал от диареи или воспаления слизистой глаз.

Все эти симптомы характерны для легкой формы COVID-19, которая не требует госпитализации человека а больницу и приходит самостоятельно.

Напомним,