ТОП-5 признаков, что ваш организм уже поборол коронавирус
Исследователи из Оксфорда назвали ТОП-5 признаков легкой формы коронавируса.
Как понять, что и вы тоже перенесли "на ногах" новый коронавирус?
Например, если сухой кашель на протяжении минимум недели сочетался с высокой температурой (до 38 или выше), кроме того, человек на какое-то время потерял обоняние и пострадал от диареи или воспаления слизистой глаз.
Все эти симптомы характерны для легкой формы COVID-19, которая не требует госпитализации человека а больницу и приходит самостоятельно.
Напомним,