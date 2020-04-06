Во время пандемии коронавируса: ТОП-5 захватывающих сериалов об эпидемиях и болезнях

6 апреля 2020 22:00 Алла Лысак
Во время пандемии коронавируса: ТОП-5 захватывающих сериалов об эпидемиях и болезнях
Во время пандемии коронавируса: ТОП-5 захватывающих сериалов об эпидемиях
кадр из сериала

Сериалы и фильмы об эпидемиях сейчас пользуются повышенным спросом, предлагаем вам подборку самых известных и будоражащих историй, в центре которых борьба с вирусами и болезнями вселенского масштаба!

«ШТАММ», США

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В Нью-Йорк прилетает самолет, однако все пассажиры на борту оказываются мертвыми.

Власти пытаются понять, что произошло в воздухе, и отправляют на борт команду ученых. Вирусологи выясняют, что пассажиры подхватили некое заболевание, оно может стать началом пандемии и уничтожить человечество... 

«ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ», США

Земля страдает от эпидемии зомби! Шериф Рик отправляется с семьей и небольшой группой выживших на поиски безопасного места для жизни.

Однако угрожают людям не только зараженные, но и собственные жестокость и безжалостность перед лицом смерти. 

Во время пандемии коронавируса: ТОП-5 захватывающих сериалов об эпидемиях / кадр из сериала

«ВЫЖИВШИЕ», Великобритания

Люди начинают гибнуть от нового вируса, а вакцины нет!

Паника и ужас, которые охватывают людей, приводят к тому, что всего за один день умирает львиная доля населения Земли.

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Остаются в живых лишь те, кто имеет иммунитет. Среди них и молодая девушка Эбби, ей удается найти других выживших, и вместе они пытаются выжить в новом мире, где больше нет ни законов, ни полиции, ни правительств. 

«ВИРУС «АНДРОМЕДА», США

Американский спутник падает в штате Юта, выпуская на свободу смертельный вирус.

От него гибнут почти все горожане, выживают лишь один ребенок и старик.

Пока военные занимаются изоляцией зараженного городка, ученые собираются в подземной лаборатории, чтобы раскрыть тайну вируса, названного Андромедой. 

Во время пандемии коронавируса: ТОП-5 захватывающих сериалов об эпидемиях / кадр из сериала

«СПИРАЛЬ», США

На арктической станции происходит вспышка нового вируса, однако компания, занимающаяся генетическими исследованиями на том объекте, скрывает это. 

Позже удается выяснить, что на станции обнаружились два варианта некого вируса, один убивает сразу и найти от него лекарства невозможно, второй превращает людей в зомби, но их можно лечить, поэтому надежда у человечества остается. 

«РЕГЕНЕЗИС» Австралия

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В двадцать первом веке человечество начинают терроризировать ученые, создающие биологическое оружие. Сначала чума, потом сибирская язва, а затем и новые вирусы и микроорганизмы, угрожающие всему миру. 

Чтобы противостоять вирусам, которые начинают мутировать с необычной скоростью, в Канаде создают лабораторию NorBAC.

Во время пандемии коронавируса: ТОП-5 захватывающих сериалов об эпидемиях / кадр из сериала

Напомним,

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