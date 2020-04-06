Во время пандемии коронавируса: ТОП-5 захватывающих сериалов об эпидемиях и болезнях
Сериалы и фильмы об эпидемиях сейчас пользуются повышенным спросом, предлагаем вам подборку самых известных и будоражащих историй, в центре которых борьба с вирусами и болезнями вселенского масштаба!
«ШТАММ», США
Власти пытаются понять, что произошло в воздухе, и отправляют на борт команду ученых. Вирусологи выясняют, что пассажиры подхватили некое заболевание, оно может стать началом пандемии и уничтожить человечество...
«ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ», США
Земля страдает от эпидемии зомби! Шериф Рик отправляется с семьей и небольшой группой выживших на поиски безопасного места для жизни.
Однако угрожают людям не только зараженные, но и собственные жестокость и безжалостность перед лицом смерти.
«ВЫЖИВШИЕ», Великобритания
Люди начинают гибнуть от нового вируса, а вакцины нет!
Паника и ужас, которые охватывают людей, приводят к тому, что всего за один день умирает львиная доля населения Земли.
«ВИРУС «АНДРОМЕДА», США
Американский спутник падает в штате Юта, выпуская на свободу смертельный вирус.
От него гибнут почти все горожане, выживают лишь один ребенок и старик.
Пока военные занимаются изоляцией зараженного городка, ученые собираются в подземной лаборатории, чтобы раскрыть тайну вируса, названного Андромедой.
«СПИРАЛЬ», США
На арктической станции происходит вспышка нового вируса, однако компания, занимающаяся генетическими исследованиями на том объекте, скрывает это.
Позже удается выяснить, что на станции обнаружились два варианта некого вируса, один убивает сразу и найти от него лекарства невозможно, второй превращает людей в зомби, но их можно лечить, поэтому надежда у человечества остается.
«РЕГЕНЕЗИС» Австралия
Чтобы противостоять вирусам, которые начинают мутировать с необычной скоростью, в Канаде создают лабораторию NorBAC.
Напомним,