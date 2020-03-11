Мы в опасности: ТОП-5 фильмов про глобальные вирусы и эпидемии

Мы в опасности: ТОП-5 фильмов про глобальные вирусы и эпидемии

Ни дня не проходит без новостей о новом китайском коронавирусе, а пользователи разных социальных сетей сравнивают текущую пандемию с тем, что показывали в разное время в кино. Очевидно, что могло быть намного хуже!

Разрисованная вуаль (2006 год)

Молодой врач вместе с супругой приезжает в китайскую деревню. Жители поселения страдают от эпидемии холеры, и врачу приходится бороться со смертельной инфекцией, подвергая себя значительной опасности.

На фоне эпидемии разворачивается и личная драма главного героя: его супруга незадолго до этой поездки решилась на измену, однако теперь пожалела об этом...

Заражение (2011)

Классический фильм-катастрофа, Центр по контролю и профилактике заболеваний США пытается помешать распространению смертельной инфекции.

Нулевым пациентом становится девушка по имени Бэт, и врачи понятия не имеют, как ее спасти.

Мы в опасности: ТОП-5 фильмов про глобальные вирусы и эпидемии / кадр из фильма

Война миров Z (2013 год)

Вирус неизвестного происхождения охватывает планету и превращает людей в самых настоящих зомби.

Главный герой Джерри пока еще человек, он оказался в центре эпидемии и пытается не только спасти свою семью, но и найти противоядие.

Поезд в Пусан (2016 год)

Девочка вместе с отцом отправляется в путешествие из Сеула в Пусан, чтобы встретиться со своей мамой.

В это время на страну обрушивается страшный вирус, единственными, кому удалось спастись, оказываются пассажиры поезда Сеул-Пусан.

Мы в опасности: ТОП-5 фильмов про глобальные вирусы и эпидемии / кадр из фильма

Свет моей жизни (2019 год)

Эпидемия, с которой столкнулось человечество, за 10 лет уничтожила большую часть населения Земли.

Вирус убивает преимущественно женщин, однако у 12-летней девочки обнаружился иммунитет, вместе с отцом она отправляется в лес.

Напомним,