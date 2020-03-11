Мы в опасности: ТОП-5 фильмов про глобальные вирусы и эпидемии
Ни дня не проходит без новостей о новом китайском коронавирусе, а пользователи разных социальных сетей сравнивают текущую пандемию с тем, что показывали в разное время в кино. Очевидно, что могло быть намного хуже!
Разрисованная вуаль (2006 год)эпидемии холеры, и врачу приходится бороться со смертельной инфекцией, подвергая себя значительной опасности.
На фоне эпидемии разворачивается и личная драма главного героя: его супруга незадолго до этой поездки решилась на измену, однако теперь пожалела об этом...
Заражение (2011)
Классический фильм-катастрофа, Центр по контролю и профилактике заболеваний США пытается помешать распространению смертельной инфекции.
Нулевым пациентом становится девушка по имени Бэт, и врачи понятия не имеют, как ее спасти.
Война миров Z (2013 год)
Вирус неизвестного происхождения охватывает планету и превращает людей в самых настоящих зомби.
Главный герой Джерри пока еще человек, он оказался в центре эпидемии и пытается не только спасти свою семью, но и найти противоядие.
Поезд в Пусан (2016 год)
Девочка вместе с отцом отправляется в путешествие из Сеула в Пусан, чтобы встретиться со своей мамой.
Свет моей жизни (2019 год)
Эпидемия, с которой столкнулось человечество, за 10 лет уничтожила большую часть населения Земли.
Вирус убивает преимущественно женщин, однако у 12-летней девочки обнаружился иммунитет, вместе с отцом она отправляется в лес.
Напомним,
- тест: угадайте фильм по животному в главной роли.
- коронавирус научился маскироваться под другое заболевание.
- горячие премьеры марта на Netflix.