Стосується кожного: в ток-шоу – об эпидемии паники в Новых Санжарах

В среду, 26 февраля, в 18:00 на «Интере» – специальный выпуск социального ток-шоу «Касается каждого» – «Чужие среди своих».

В нем пойдет речь о прогремевшем на весь мир «санжарском бунте» – протесте жителей поселка Новые Санжары Полтавской области против приезда эвакуированных из Китая украинцев. Фотографии противостояния людей и полиции, а также разбитых стекол автобуса с приезжими на прошлой неделе опубликовали ведущие мировые СМИ, видео этих событий показали авторитетные телеканалы многих стран. В этот вечер в студии ток-шоу состоится непростой и предельно откровенный разговор о том, как угроза заболевания коронавирусом породила пандемию страха. И кто виноват в том, что наших соотечественников забрасывали камнями и встречали криками, полными ненависти?

В студию «Стосується кожного» приедет 42-летняя жительница Новых Санжар Алла Легкая и ее односельчане. Они решились восстановить события того дня и публично рассказать всю правду о причинах «санжарского бунта». Были ли в толпе местных посторонние подстрекатели? Как люди узнали о том, что эвакуированных из Уханя украинцев привезут именно к ним, и почему эта новость вызвала такую бурную реакцию? Как сами санжарцы оценивают события последних дней и что сегодня происходит в их родном поселке?

Что скажет людям, встретившим криками ненависти и камнями ее ребенка, мама одной из пассажирок автобуса – Галина Васильева? В студии «Стосується кожного» она впервые сможет от имени родителей и близких эвакуированных украинцев обратиться к жителям Новых Санжар.

С 17-ю участниками танцевального коллектива, которые находятся на карантине в Украине, постоянно держит связь их руководитель – Владимир Богданов. Как отреагировали на вирус паники эти ребята и как они чувствуют себя сейчас? Какими эмоциями они поделились с Владимиром сразу после произошедшего?

Команда «Стосується кожного» разыскала украинцев, которые до сих пор находятся в странах, где риск заражения коронавирусом довольно высок. Как реагируют власти граничащего с Китаем Казахстана на угрозу заражения? Об этом расскажет телевизионный режиссер Игорь Пасько. Из Гонконга выйдет на связь со студией музыкант Геннадий Агруч, а об обстановке в Италии, ставшей новым очагом вспышки Covid-19, расскажет журналист Марина Печерная, которая учится в Милане.

В обсуждении проблемы примут участие эксперты «Стосується кожного»: экс-главный санитарный врач Украины Святослав Протас, ведущий телеканала «Интер» и главный редактор телеканала НТН Александр Лукьяненко, психотерапевт Валерий Патонич, кандидат психологических наук Наталья Бугаева, писательница и многодетная мама Ирина Тетера, архимандрит Феодосий, директор киевской школы №210 Дмитрий Ламза, психиатр Павел Попандопуло, специалист по НЛП Герман Делль, собственница туристической фирмы Надежда Федотова и другие.

«На самом деле эта программа – о каждом из нас, а не только о жителях Новых Санжар, – говорит эксперт программы, телеведущий Александр Лукьяненко. – Иногда очень важно посмотреть в зеркало и ужаснуться. Только после этого возможно осознать необходимость перемен. И начать меняться, а не искать чужих среди своих».

Не пропустите выпуск «Чужие среди своих» – о том, как защитить себя и своих близких от эпидемий не только коронавируса, но, главное, – паники, страха и ненависти к ближнему. Смотрите в ток-шоу «Стосується кожного» сегодня, 26 февраля, в 18:00 на телеканале «Интер».