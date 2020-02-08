Готовим вместе. Домашняя кухня - смотреть онлайн 6 выпуск. Эфир от 08.02.2020

8 февраля 2020 09:00 Александр Кива
Готовим вместе. Домашняя кухня - смотреть онлайн 6 выпуск. Эфир от 08.02.2020

8 февраля в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной  программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: 

В этот раз шеф-повар Андрей Дромов приготовит на завтрак ароматный и сытный слоеный омлет с ветчиной, сыром, помидорами и зеленью; на обед – питательный, наваристый и невероятно нежный сырный суп с индейкой и грибами; а на ужин предложит зрителям рецепт куриной грудки, запеченной в сливочном соусе с маком, под хрустящей корочкой из крекера и сыра. А ведущий Андрей Доманский не только поделится очередной порцией интересных кулинарных фактов, но и проведет новый эксперимент – попробует отделить друг от друга смешанные соль и перец!

Новый выпуск проекта  Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите в 9:00 на Интере и после эфира — на tv.ua.

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