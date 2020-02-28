Премьера второго сезона «Видоизмененного углерода» состоялась на Netflix

Netflix выпустил второй сезон «Видоизмененного углерода», одного из самых ожидаемых фантастических сериалов 2020 года!

Продолжение «Видоизмененного углерода» включает в себя 8 полноценных серий, премьера всего сезона состоялась на стриминговом сервисе 27 февраля, и уже появились первые отзывы.

Поклонникам книг Ричарда Моргана следует быть готовыми к тому, что продолжение сериала показывает на экране сюжет не второй книги, что было бы логично, а сразу третьей, заключительной для Такеши Ковача и компании.

Для тех, кто книг не читал и просто наслаждается зрелищем на экране, это хорошая новость, ведь именно в третьей книге Морган раскрывает читателям правила Вселенной, рассказывает, какие в галактике действуют законы.

В целом второй сезон достаточно сильно ушел от первоисточника, что, впрочем, не является поводом назвать «Видоизмененный углерод» плохим сериалом.

Прекрасная игра актеров и спецэффекты высокого качества делают продукт весьма конкурентным для своей эпохи.

Напомним,