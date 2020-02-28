Премьера второго сезона «Видоизмененного углерода» состоялась на Netflix

28 февраля 2020 11:30 Алла Лысак
Премьера второго сезона «Видоизмененного углерода» состоялась на Netflix
Премьера второго сезона «Видоизмененного углерода» состоялась на Netflix
pixabay.com

Netflix выпустил второй сезон «Видоизмененного углерода», одного из самых ожидаемых фантастических сериалов 2020 года!

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Продолжение «Видоизмененного углерода» включает в себя 8 полноценных серий, премьера всего сезона состоялась на стриминговом сервисе 27 февраля, и уже появились первые отзывы.

Поклонникам книг Ричарда Моргана следует быть готовыми к тому, что продолжение сериала показывает на экране сюжет не второй книги, что было бы логично, а сразу третьей, заключительной для Такеши Ковача и компании.

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Для тех, кто книг не читал и просто наслаждается зрелищем на экране, это хорошая новость, ведь именно в третьей книге Морган раскрывает читателям правила Вселенной, рассказывает, какие в галактике действуют законы. 

В целом второй сезон достаточно сильно ушел от первоисточника, что, впрочем, не является поводом назвать «Видоизмененный углерод» плохим сериалом.

Прекрасная игра актеров и спецэффекты высокого качества делают продукт весьма конкурентным для своей эпохи.

Напомним,

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