Премьера второго сезона «Видоизмененного углерода» состоялась на Netflix
Netflix выпустил второй сезон «Видоизмененного углерода», одного из самых ожидаемых фантастических сериалов 2020 года!
Поклонникам книг Ричарда Моргана следует быть готовыми к тому, что продолжение сериала показывает на экране сюжет не второй книги, что было бы логично, а сразу третьей, заключительной для Такеши Ковача и компании.
В целом второй сезон достаточно сильно ушел от первоисточника, что, впрочем, не является поводом назвать «Видоизмененный углерод» плохим сериалом.
Прекрасная игра актеров и спецэффекты высокого качества делают продукт весьма конкурентным для своей эпохи.
Напомним,