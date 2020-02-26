«Очень странные дела» + «Конец ***го мира» = «Мне это не нравится»

26 февраля 2020 11:30 Алла Лысак
«Очень странные дела» + «Конец ***го мира» = «Мне это не нравится»
«Очень странные дела» + «Конец ***го мира» = «Мне это не нравится»
кадр из сериала

На Netflix выходит сериал, которому пророчат славу «Очень странных дел» и «Конца ***го мира».

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Сегодня, 26 февраля, на платформе Netflix выходит первый сезон сериала «Мне это не нравится», доступны сразу все серии.

В центре повествования оказывается старшеклассница по имени Сидни. Мало того, что девушка переживает семейную драму и пытается усмирить неловкие чувства к лучшему другу, у нее еще и открываются настоящие сверхъестественные способности.

Главные роли в шоу сыграли София Лиллис и Уайатт Олефф, известные по первой части новой экранизации «Оно» Стивена Кинга. 

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Примечательно, эпизоды сериала с Софией снял режиссер хита Netflix, сериала «Конец ***го мира» Джонатан Энтвистл, а продюсерами выступили Рэнд Гейджер и Дэн Коэн, которые работали над «Очень странными делами».

Оба шоу поставлены по графическим романам Чарльза Форсмана.

Напомним,

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