«Очень странные дела» + «Конец ***го мира» = «Мне это не нравится»
На Netflix выходит сериал, которому пророчат славу «Очень странных дел» и «Конца ***го мира».
В центре повествования оказывается старшеклассница по имени Сидни. Мало того, что девушка переживает семейную драму и пытается усмирить неловкие чувства к лучшему другу, у нее еще и открываются настоящие сверхъестественные способности.
Главные роли в шоу сыграли София Лиллис и Уайатт Олефф, известные по первой части новой экранизации «Оно» Стивена Кинга.
Оба шоу поставлены по графическим романам Чарльза Форсмана.
Напомним,