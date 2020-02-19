Netflix выпустил тизер «Очень странных дел», развеяв главную интригу сезона
Стриминговый сервис Netflix на днях выпустил тизер четвертого сезона фантастического сериала «Очень странные дела».
Ролик получил название «From Russia with love…» («Из России с любовью…»).
На видео группа заключенных работает с кирками на железнодорожных путях, их охраняют люди с оружием.
Очевидно, что один из главных героев сериала все-таки остался жив, вероятно, портал перебросил его в Россию или же в место, где его позже схватили.
Напомним,