Netflix выпустил тизер «Очень странных дел», развеяв главную интригу сезона

Стриминговый сервис Netflix на днях выпустил тизер четвертого сезона фантастического сериала «Очень странные дела».

Ролик получил название «From Russia with love…» («Из России с любовью…»).

На видео группа заключенных работает с кирками на железнодорожных путях, их охраняют люди с оружием.

Тизер не спровоцировал бы такой ажиотаж в Интернете, если бы не включал в себя один маленький эпизод, в самом конце на экране среди россиян появляется шериф Хоукинса Джим Хоппер в исполнении Дэвида Харбора.

Очевидно, что один из главных героев сериала все-таки остался жив, вероятно, портал перебросил его в Россию или же в место, где его позже схватили.

Напомним,