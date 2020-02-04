Netflix выпустил долгожданный тизер 2 сезона «Видоизмененного углерода»

Громкая премьера нового проекта Netflix «Видоизмененный углерод» получила ожидаемое продолжение!

На днях Netflix выпустил интригующий тизер второго сезона «Видоизмененного углерода», в котором показал новых актеров сериала, однако намеков на сюжет не предоставил.

В компании с Энтони Маки (сменил исполнителя главной роли Юэля Киннамана) оказались Симон Миссик, Дина Шихаби, Торбен Либхрест и Джеймс Саито.

Премьера запланирована на 27 февраля 2020 года, Netflix традиционно выпустит весь сезон в один день.

Отметим, что «Видоизмененный углерод» является научно-фантастическим сериалом в жанре киберпанка. В центре сюжета будущее, в котором при помощи новейших технологий человеческое сознание регулярно переносят из тела в тело во избежание смерти.

Главным героем стал Такеши Ковач, которого богач по имени Бэнкрофт нанимает для расследования убийства своего прошлого тела.

Напомним,