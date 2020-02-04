Netflix выпустил долгожданный тизер 2 сезона «Видоизмененного углерода»
Громкая премьера нового проекта Netflix «Видоизмененный углерод» получила ожидаемое продолжение!
В компании с Энтони Маки (сменил исполнителя главной роли Юэля Киннамана) оказались Симон Миссик, Дина Шихаби, Торбен Либхрест и Джеймс Саито.
Премьера запланирована на 27 февраля 2020 года, Netflix традиционно выпустит весь сезон в один день.
Главным героем стал Такеши Ковач, которого богач по имени Бэнкрофт нанимает для расследования убийства своего прошлого тела.
Напомним,