Netflix подтвердил, что у сериала «Игра в кальмара» будет второй сезон

21 января 2022 10:25 Алла Лысак
Алла Лысак

Алла Лысак

Lifestyle-редактор

Все статьи автора...

Netflix подтвердил, что у сериала «Игра в кальмара» будет второй сезон
Netflix подтвердил, что у сериала «Игра в кальмара» будет второй сезон
кадр из сериала

Стриминговая платформа Netflix официально заявила, что у популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара» будет второй сезон.

О продолжении  «Игры в кальмара» было объявлено на этой неделе. Один из руководителей компании Тед Сарандос, общаясь с журналистами в онлайн режиме, сообщил, что второй сезон уже разрабатывается.

Читайте такжеИгра в кальмара возглавила исторический рейтинг популярности Netflix
При этом он дал понять, что «вселенная „Игры в кальмара“ только родилась».

Напомним, что «Игра в кальмара» — южнокорейский сериал, занявший первое место в международном рейтинге популярности Netflix. По сюжету группа людей участвует в тайной игре на выживание, победитель которой получит огромный денежный приз. При этом проигравшие участники погибают.

Напомним,

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Netflix премьера сериалы netflix

Материалы по теме

alyona alyona, Юлія Саніна, Артем Пивоваров та ONUKA презентують кліп на пісню "Твій день"
Меломан

alyona alyona, Юлія Саніна, Артем Пивоваров та ONUKA презентують кліп на пісню "Твій день"
Водная полиция: на канале Украина состоится премьера 44-серийного экшена
Анонсы на ТВ

Водная полиция: на канале Украина состоится премьера 44-серийного экшена
Сидоренки-Сидоренки. Ферма розбрату: любимый семейный сериал возвращается на экраны
Анонсы на ТВ

Сидоренки-Сидоренки. Ферма розбрату: любимый семейный сериал возвращается на экраны
Рассмеши комика: стала известна дата премьеры шоу на ТЕТ
Анонсы на ТВ

Рассмеши комика: стала известна дата премьеры шоу на ТЕТ

Популярное на сайте

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева

Гороскоп на неделю с 17 по 23 января 2022 года: прогноз от экстрасенса Макса Гордеева
Гороскоп на 17 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 17 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на 16 января 2022 года для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 16 января 2022 года для всех знаков Зодиака
Глоба предрек трем знакам Зодиака кардинальные перемены в феврале

Глоба предрек трем знакам Зодиака кардинальные перемены в феврале

Популярное видео

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.01.2022)

Мама моей дочери: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.01.2022)
Надежда: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 17.01.2022)

Надежда: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 17.01.2022)
Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.01.2022)

Хата на тата: смотреть выпуск онлайн (эфир от 15.01.2022)
Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 17.01.2022)

Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 4 cерию (эфир от 17.01.2022)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK