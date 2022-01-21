Netflix подтвердил, что у сериала «Игра в кальмара» будет второй сезон

Netflix подтвердил, что у сериала «Игра в кальмара» будет второй сезон

Стриминговая платформа Netflix официально заявила, что у популярного южнокорейского сериала «Игра в кальмара» будет второй сезон.

О продолжении «Игры в кальмара» было объявлено на этой неделе. Один из руководителей компании Тед Сарандос, общаясь с журналистами в онлайн режиме, сообщил, что второй сезон уже разрабатывается.

При этом он дал понять, что «вселенная „Игры в кальмара“ только родилась».

Напомним, что «Игра в кальмара» — южнокорейский сериал, занявший первое место в международном рейтинге популярности Netflix. По сюжету группа людей участвует в тайной игре на выживание, победитель которой получит огромный денежный приз. При этом проигравшие участники погибают.

Напомним,