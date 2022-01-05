ДОГ: вышел официальный трейлер новой комедии с Ченнингом Татумом
Опубликован официальный локализованный трейлер новой комедии Ченнинга Татума “ДОГ”. Премьера фильма запланирована в украинских кинотеатрах на 17 февраля.
Официальный синопсис “Дога”: Лулу – яркая, харизматичная и очень волевая. Заслужить ее доверие крайне сложно. И красавчику по имени Бриггс (Ченнинг Татум) придется сделать все, чтобы понравиться Лулу. Она ведь может превратить путешествие в сплошной кошмар с грацией настоящей бельгийской овчарки с характером. Эта парочка обречена на приключения!
В ролях:
Ченнинг Татум – франшизы Мачо и ботан, Kingsman, Супер Майк; Омерзительная восьмерка, Штурм Белого дома. Удача Логана, Главный герой
Билл Берр – Мандалорец, Король Стейтен Айленда, Здравствуй, папа, Новый год!
К'Орианка Килчер - Йеллоустоун, Дора и затерянный город, Новый свет/
Джейн Адамс - Хитрости, Твин Пикс, Вечное сияние чистого разума/
Комедия “ДОГ” с Ченнингом Татумом ожидается в кинотеатрах уже с 17 февраля.