ДОГ: вышел официальный трейлер новой комедии с Ченнингом Татумом

Опубликован официальный локализованный трейлер новой комедии Ченнинга Татума “ДОГ”. Премьера фильма запланирована в украинских кинотеатрах на 17 февраля.

Исполнитель главной роли Ченнинг Татум выступил в комедии “ДОГ” не только в качестве актера и продюсера, но также впервые стал со-режиссером картины. Новая комедия стала совместным режиссерским дебютом для Татума и его давнего друга и коллаборанта - сценариста Рида Каролина, работавшего ранее вместе с Татумом над франшизами “Супер Майк” и “Мачо и ботан”.

Официальный синопсис “Дога”: Лулу – яркая, харизматичная и очень волевая. Заслужить ее доверие крайне сложно. И красавчику по имени Бриггс (Ченнинг Татум) придется сделать все, чтобы понравиться Лулу. Она ведь может превратить путешествие в сплошной кошмар с грацией настоящей бельгийской овчарки с характером. Эта парочка обречена на приключения!

В ролях:

Ченнинг Татум – франшизы Мачо и ботан, Kingsman, Супер Майк; Омерзительная восьмерка, Штурм Белого дома. Удача Логана, Главный герой

Билл Берр – Мандалорец, Король Стейтен Айленда, Здравствуй, папа, Новый год!

К'Орианка Килчер - Йеллоустоун, Дора и затерянный город, Новый свет/

Джейн Адамс - Хитрости, Твин Пикс, Вечное сияние чистого разума/

Комедия “ДОГ” с Ченнингом Татумом ожидается в кинотеатрах уже с 17 февраля.