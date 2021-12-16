"И.О. Святого Николая" – семейный фильм-мюзикл в кино с 16 декабря
С 16 декабря в кинотеатральный прокат выходит новогодний фильм для всей семьи – “И.О. Святого Николая".
Необычной картину делает жанр – это мюзикл, наполненный авторской современной музыкой. К тому же, мюзикл созданный для детей и с участием детей. Однако, история, рассказанная в фильме, будет интересна и взрослым, поскольку речь в ней идет о непростых детско-родительских отношениях.
Главный герой фильма - отец-одиночка девятилетней девочки, часто слишком занятый работой, чтобы уделять время своему ребенку. Из-за этого его дочь, которая из всех сил хочет заполучить внимание папы, создает ему немало проблем.
И вот, накануне Дня Святого Николая, в их дела семейные вмешивается волшебство.
Неожиданным образом отец девочки назначается исполняющим обязанности Святого Николая! А от этих обязанностей отвертеться никак нельзя.
Как будет справляться не самый лучший отец с возложенными на него обязанностями и какой подарок он сумеет подобрать для собственной дочери – смотрите в музыкальном фильме "И. О. Святого Николая" в кинотеатрах с 16 декабря!