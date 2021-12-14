В Киеве прошел допремьерный показ фильма "Параллельные матери" с Пенелопой Крус в главной роли - фото

14 декабря 2021 20:57 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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В Киеве прошел допремьерный показ фильма
В Киеве прошел допремьерный показ фильма "Параллельные матери" / Фото Михаил Лопатюк

13 декабря в столичном кинотеатре прошел эксклюзивный допремьерный показ нового фильма Педро Альмодовара “Параллельные матери” с лауреаткой премии “Оскар” Пенелопой Крус в главной роли.

Восьмая общая картина Альмодовара и Крус в сентябре открывала кинофестиваль в Венеции, где главная муза испанского гранд-режиссера получила свой первый Кубок Вольпи за лучшую женскую роль. “Параллельные матери” рассказывают историю Дженис - успешного фотографа, которая готовится стать матерью и случайно знакомится с Анной - беременной студенткой со сложными отношениями внутри семьи. Две материнские судьбы крепко переплетаются не только друг с другом, но и с прошлым Испании, прямо влияющим на судьбы женщин сегодня.

Первыми в Киеве “Параллельных матерей” смогли оценить Алина Паш, Дмитрий и Ольга Шуровы, Анастасия Даугуле, Фаина Тедеева, Виталий и Елена Ревы, Данила Подольский, Жан Грицфельд, Елена Бурба, Ирина Данилевская и Владимир Нечипорук, Полина Неня, Серж Смолин, Олимпия Вайтмустаж, Дарья Коломиец, Елена Ева, Мария Пион, Ванесса Виноградова, Татьяна Карикова, Анна Погрибняк, Алексей Тарасов и другие.

В Киеве прошел допремьерный показ фильма "Параллельные матери" / Фото Михаил Лопатюк

По иронии судьбы в этот же день “Параллельные матери” получили две номинации на “Золотой глобус” за лучший иностранный фильм и лучший саундтрек, а в широкий прокат в Украине картина Альмодовара выходит в начале следующего года.

В Киеве прошел допремьерный показ фильма "Параллельные матери" / Фото Михаил Лопатюк

В Киеве прошел допремьерный показ фильма "Параллельные матери" / Фото Михаил Лопатюк

В Киеве прошел допремьерный показ фильма "Параллельные матери" / Фото Михаил Лопатюк

В Киеве прошел допремьерный показ фильма "Параллельные матери" / Фото Михаил Лопатюк

В Киеве прошел допремьерный показ фильма "Параллельные матери" / Фото Михаил Лопатюк

В Киеве прошел допремьерный показ фильма "Параллельные матери" / Фото Михаил Лопатюк

В Киеве прошел допремьерный показ фильма "Параллельные матери" / Фото Михаил Лопатюк

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