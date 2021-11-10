Игра в Кальмара: будет ли второй сезон

Быть или не быть: решена судьба второго сезона Игры в кальмара / кадр из сериала Netflix

Режиссер южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк в комментарии Associated Press подтвердил, что второй сезон состоится.

По его словам, аудитория безумно позитивно восприняла его работу, многие говорили, что хотели бы увидеть продолжение истории, второй сезон уже находится в разработке. Но о дате премьеры говорить рано.

Я чувствую, что у меня почти не осталось выбора! Но да, новый сезон действительно будет. У меня в голове он уже есть, и сейчас я всё планирую,

- сказал режиссер.

В центре сюжета снова окажется Сон Ки Хун (его сыграл Ли Джон Джэ).

Других подробностей режиссер не раскрыл, однако судя по его предыдущим интервью, в сериале может детально раскрыться персонаж Ведущего игры.

Первый сезон сериала «Игра в кальмара» вышел 17 сентября и всего за несколько недель успел стать номером один по просмотрам на Netflix.

Напомним,