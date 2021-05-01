Что посмотреть на выходных: ТОП фильмов и сериалов от Евгения Олейника

Впереди выходные, а значит – возможность еще больше отдохнуть и насладиться хорошим кино. Украинский актер Евгений Олейник рассказал, какие работы впечатлили его за последнее время, и что он смело может советовать.

4 мая, в 20:15 на СТБ, зрители увидят премьеру второго фильма из уникального киноцикла «Знаки любви» от легендарной Оксаны Байрак. Одну из главных ролей в 4-серийном фильме «Летний снег» сыграл Евгений Олейник. Пока зрители томятся в ожидании премьеры, актер поделился советами, что посмотреть в свободное время.

«Честно говоря, у меня нет дома телевизора, да и времени на просмотр кино часто нет. Но тем, что меня впечатлило, готов поделиться.

Сериал «Экспансия» (или «Пространство»). Это великолепная научная фантастика, завернутая в экшн с непредсказуемыми поворотами событий. Я ждал каждую серию. Научные исследования, теории, разработки, о которых я читал (а я копаюсь часто в научных исследованиях – фанат технологий настоящего и будущего), все в этом сериале. Это божественно! Увлечение фантастикой началось еще с книжек Роберта Хайнлайна когда-то в детстве...

Ещё цепанул сериал «Пацаны». Это о супергероях, которых мы видим в Marvel и других «геройских» франшизах, но с поправкой на реальность жизни. Это о том, как будут действительно себя вести «герои», если станут Сверхлюдьми. К счастью, Ницше со своей идеей сверхчеловека на дожил до этого сериала (улыбается). Очень рекомендую.

И, конечно, я пересматриваю «Храброе Сердце» Мела Гибсона. Это Шедевр вне времени», - делится актер.

Напомним, уникальный киноцикл «Знаки любви» – это 12 самостоятельных 4-серийных фильмов о любви, в каждом главная героиня – женщина, которая родилась под определенным знаком Зодиака. Первой на экраны вышла работа о женщине-Львице («Виновата любовь»), дальше зрителей увидят премьеры фильмов «Ломаные линии» (женщина-Овен) и «Летний снег» (женщина-Дева).

