Что посмотреть на выходных: ТОП фильмов и сериалов от Евгения Олейника
Впереди выходные, а значит – возможность еще больше отдохнуть и насладиться хорошим кино. Украинский актер Евгений Олейник рассказал, какие работы впечатлили его за последнее время, и что он смело может советовать.
«Честно говоря, у меня нет дома телевизора, да и времени на просмотр кино часто нет. Но тем, что меня впечатлило, готов поделиться.
Сериал «Экспансия» (или «Пространство»). Это великолепная научная фантастика, завернутая в экшн с непредсказуемыми поворотами событий. Я ждал каждую серию. Научные исследования, теории, разработки, о которых я читал (а я копаюсь часто в научных исследованиях – фанат технологий настоящего и будущего), все в этом сериале. Это божественно! Увлечение фантастикой началось еще с книжек Роберта Хайнлайна когда-то в детстве...
И, конечно, я пересматриваю «Храброе Сердце» Мела Гибсона. Это Шедевр вне времени», - делится актер.
Напомним, уникальный киноцикл «Знаки любви» – это 12 самостоятельных 4-серийных фильмов о любви, в каждом главная героиня – женщина, которая родилась под определенным знаком Зодиака. Первой на экраны вышла работа о женщине-Львице («Виновата любовь»), дальше зрителей увидят премьеры фильмов «Ломаные линии» (женщина-Овен) и «Летний снег» (женщина-Дева).