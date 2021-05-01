Евгений Олейник о любимой сцене в фильме «Летний снег»: У меня навернулись слёзы
1 мая 2021 10:05
Евгений Олейник о любимой сцене в фильме «Летний снег»: У меня навернулись слёзы
пресс-служба
4 мая в 20:15 на СТБ – премьера 4-серийного фильма «Знаки любви» от режиссера Оксаны Байрак. Одну из главных ролей в картине «Летний снег» сыграл Евгений Олейник. Актер рассказал, какая сцена его очень впечатлила.
Летний снег» от королевы мелодрам Оксаны Байрак, мы продолжаем раскрывать интересные подробности со съемок проекта. Так, Евгений Олейник, который сыграл одного из ключевых персонажей, рассказал о наиболее впечатлившей его сцене.
«Для усугубления драматизма данной ситуации, легендарная Оксана Байрак дописала нам с Катей Тышкевич новую сцену уже во время съёмок, и нам нужно было быстро выучить монологи наших персонажей. Когда я начал читать, у меня навернулись слёзы... Была уже поздняя ночь и дикий холод. Это был финал съёмочного процесса. Но я, как сейчас, помню эту внутреннюю дрожь и участившийся пульс от каждого слова в этой сцене. Оксана Байрак умеет находить нужные фразы - слова любви о самой сути Любви. Это была Магия. Не могу сказать больше. Увидите в премьере (улыбается)», - делится актер.
Смотрите премьеру фильма «Летний снег» 4 мая в 20:15 на СТБ.