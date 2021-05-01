Евгений Олейник о любимой сцене в фильме «Летний снег»: У меня навернулись слёзы

1 мая 2021 10:05 Александр Кива
Евгений Олейник о любимой сцене в фильме «Летний снег»: У меня навернулись слёзы
Евгений Олейник о любимой сцене в фильме «Летний снег»: У меня навернулись слёзы
пресс-служба

4 мая в 20:15 на СТБ –  премьера 4-серийного фильма «Знаки любви» от режиссера Оксаны Байрак. Одну из главных ролей в картине «Летний снег» сыграл Евгений Олейник. Актер рассказал, какая сцена его очень впечатлила.

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В преддверии премьеры фильма «Летний снег» от королевы мелодрам Оксаны Байрак, мы продолжаем раскрывать интересные подробности со съемок проекта. Так, Евгений Олейник, который сыграл одного из ключевых персонажей, рассказал о наиболее впечатлившей его сцене.

«Для усугубления драматизма данной ситуации, легендарная Оксана Байрак дописала нам с Катей Тышкевич новую сцену уже во время съёмок, и нам нужно было быстро выучить монологи наших персонажей. Когда я начал читать, у меня навернулись слёзы... Была уже поздняя ночь и дикий холод. Это был финал съёмочного процесса. Но я, как сейчас, помню эту внутреннюю дрожь и участившийся пульс от каждого слова в этой сцене. Оксана Байрак умеет находить нужные фразы -  слова любви о самой сути Любви. Это была Магия. Не могу сказать больше. Увидите в премьере (улыбается)», - делится актер.

Смотрите премьеру фильма «Летний снег» 4 мая в 20:15 на СТБ. 

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