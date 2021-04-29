Холостяк. Как выйти замуж: возможны ли отношения после лжи?

29 апреля 2021 14:25 Юлия Туренко
Холостяк. Как выйти замуж: возможны ли отношения после лжи?
Холостяк. Как выйти замуж: возможны ли отношения после лжи?
пресс-служба канала СТБ

Сегодня, 29 апреля в 19:00, на СТБ выйдет новый выпуск ток-шоу «Как выйти замуж».

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 Ведущий Григорий Решетник вместе с экспертами и участницами реалити «Холостяк» поговорят о лжи.  Допустим ли обман в отношениях? Можно ли простить его? И почему мы врем? 

Врут все – и это чистая правда. Но где находится грань между маленькой и большой ложью? Какие тайны разрушают любовь, а какие спасают? И возможны ли отношения после лжи? Попробуем сегодня найти ответы на эти вопросы, – отметил Григорий Решетник.

В прошлом выпуске реалити «Холостяк» участницы много говорили о честности в отношениях. И хоть ответ очевиден, вопрос «можно ли врать?» все равно вызывает дискуссии.

Холостяк. Как выйти замуж: возможны ли отношения после лжи? / пресс-служба канала СТБ
Разобраться в теме помогут эксперты: кандидат психологических наук Светлана Арефния, психолог Андрей Жельветро, певица, экс-участница группы «ВИА Гра» Миша Романова и адвокат Екатерина Маличенко. 

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Обсудить тему и минувший выпуск в студию придут участницы 11 сезона проекта «Холостяк»: Розали, Джессика, Юля «Зайка» и Таня. 

А также не пропустите главную интригу – кто же станет новой Холостячкой! Смотрите ток-шоу «Как выйти замуж», 29 апреля в 19:00, на СТБ!

Напомним, 

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