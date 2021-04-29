Холостяк. Как выйти замуж: возможны ли отношения после лжи?
Сегодня, 29 апреля в 19:00, на СТБ выйдет новый выпуск ток-шоу «Как выйти замуж».
Врут все – и это чистая правда. Но где находится грань между маленькой и большой ложью? Какие тайны разрушают любовь, а какие спасают? И возможны ли отношения после лжи? Попробуем сегодня найти ответы на эти вопросы, – отметил Григорий Решетник.
В прошлом выпуске реалити «Холостяк» участницы много говорили о честности в отношениях. И хоть ответ очевиден, вопрос «можно ли врать?» все равно вызывает дискуссии.
А также не пропустите главную интригу – кто же станет новой Холостячкой! Смотрите ток-шоу «Как выйти замуж», 29 апреля в 19:00, на СТБ!
Напомним,